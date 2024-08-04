Trabzon Havalimanı'nda dış hatlar terminal binası çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki hafta açılacak.TRABZON (İGFA) - Trabzon Havalimanının Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunarak Türkiye havalimanları arasında 9.sırada yer aldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Bu yıl ilk 6 ayında iç ve dış hatlarda 11 bin 360 uçak trafiğiyle 1,5 milyondan fazla yolcunun ağırlandığnı ifade ederek, "Sürekli artan yolcu sayısı doğrultusunda da mevcut Havalimanını genişletmek ve Trabzona yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara da başladık. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Dış hatlar terminal binasındaki çalışmalarımızı bitirdik, bağlantı yolunu yapıyoruz. İnşallah, Ağustos ayı içerisinde açacağız. CIP binasını da Türk Hava Yolları kendi konseptine göre iç düzenlemeler yaptı ve tamamladı. O da önümüzdeki günlerde açılacak. Bildiğiniz üzere Trabzon için yatırım programına da aldığımız yeni bir havalimanı projemiz var." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, tüm bakanlıklar, kurumlar, vekiller, temsilciler ve il yöneticileriyle beraber ildeki çalışmaları takip ettiklerini söyledi.

"Hiçbir hizmeti biz Allahın izniyle aksatmayacağız" diyen Bakn Uraloğlu, "Özellikle batı bölgelerinde, deniz kenarında olan bölgelerde hizmete dayalı siyasetin ne kadar karşılığı var, elbette biz bunu sorguluyoruz. Bölgemize doğru geldiğimizde yaptığımız hizmetlerin vatandaşın nezdinde ne kadar karşılığı var, elbette bununla ilgili de bir terazimiz de var, bunu da tartıyoruz. Ne hizmet yaparsak yapalım, bu bizim görevimiz biz bunu yapmaya devam edeceğiz. Ama en kıymetlisi öncelikle çoluk çocuğumuza, kendimize sahip çıkmamız. Sonrasında apartmanımıza, sokağımıza, mahallemize, ilçemize ve ilimize sahip çıkmamızdır. Nasıl sahip çıkacağız? İlk önce elbette hizmetimizi yapacağız, ama mutlaka ve mutlaka vatandaşa dokunacağız." diye konuştu.