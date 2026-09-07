Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Antalya Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda, iki valizde toplam 18 kilo 921 gram likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Maddenin piyasa değerinin 70 milyon 955 bin TL olduğu belirtildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, havayoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şüphelinin beraberindeki valizleri kontrol etti.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre aramalarda, pet şişeler içerisinde 6 kilo 572 gram, çeşitli kıyafet ve eşyalara emdirilmiş halde ise 12 kilo 350 gram olmak üzere toplam 18 kilo 921 gram likit metamfetamin olduğu değerlendirilen madde tespit edildi.

Ele geçirilen maddenin toplam değerinin 70 milyon 955 bin TL olduğu açıklandı. İki şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.