Antalya Serik'te orman dışı alanda başlayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Muğla Menteşe'deki yangının enerjisi düşürüldü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Serik ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesinde devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

Antalya Serik'te orman dışı alanda başlayan yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirilirken, Muğla Menteşe'deki yangının enerjisinin düşürüldüğü belirtildi.

Her iki bölgede de yangınların tamamen kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalenin kararlılıkla sürdüğü açıklandı.