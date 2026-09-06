Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptıklarını açıkladı. Antalya'da 2002 yılında 523 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 2 bin 709'a, 150 bin 955 olan yatak kapasitesi ise 619 bin 644'e yükseldi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da COP31 hazırlıkları hız kazanırken, kentin ulaşım altyapısında da önemli bir yatırım hayata geçirildi.

Belek Turizm Yolu kapsamında 4 ana arter ve 12 otel bağlantı yolunda toplam yaklaşık 38 kilometrelik çalışma tamamlandı. Bakanlar Mehmet Nuri Ersoy ve Murat Kurum, yeni yolların açılışını gerçekleştirdi.

Turizmin başkenti Antalya, uluslararası organizasyonlara hazırlanırken ulaşım ve altyapı yatırımlarını da sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da tamamlanan yol çalışmalarının açılış programına katıldı.

Programda konuşan Bakan Ersoy, Antalya'ya yapılan yatırımların kenti uluslararası büyük organizasyonların tercih ettiği merkezlerden biri haline getirdiğini söyledi.

COP31 İÇİN ANTALYA HAZIRLIĞI

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı COP31, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Bakan Ersoy, Antalya'nın tesisleşme, altyapı, ulaşım ve kültür yatırımlarıyla büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştığını belirterek, COP31'in kentin uluslararası marka değerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31'in Antalya için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, organizasyon kapsamında kente yaklaşık 100 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Antalya'daki ulaşım yatırımlarının en önemli ayağını ise Belek Turizm Yolu oluşturdu. Bakan Kurum, proje kapsamında 4 ana arterin baştan sona ele alındığını ve 21 kilometrenin üzerindeki ana arter yollarında kapsamlı çalışmalar yapıldığını açıkladı. Yollar genişletilirken yeni kavşaklar oluşturuldu, kaldırım ve bordürler yenilendi. Aydınlatma sistemleri ile çevre güvenlik unsurları da projeye dahil edildi.

Ana arterlerin yanı sıra otellere ulaşımı sağlayan 12 ayrı bağlantı yolunda toplam 16 kilometrelik çalışma gerçekleştirildi. Böylece ulaşım yatırımı yaklaşık 38 kilometrelik yeni ve iyileştirilmiş yol ağına ulaştı.

ANTALYA'YA 24 YILDA 19,2 MİLYAR LİRALIK KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizm alanında 19,2 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Bakan Ersoy, Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nin 527 milyon liralık yatırımla tamamlandığını, İbradı Ormana Kültür Merkezi'nde ise fiziki gerçekleşmenin yüzde 99'a ulaştığını belirtti. Kentteki konaklama kapasitesindeki büyümeye de dikkat çeken Ersoy, 2002 yılında 523 olan işletme belgeli konaklama tesisi sayısının bugün 2 bin 709'a, 150 bin 955 olan yatak kapasitesinin ise 619 bin 644'e yükseldiğini söyledi.

Antalya turizminin sürdürülebilirliği kapsamında atık su altyapısına yönelik yatırımların da sürdüğü belirtildi. Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin güncel maliyetinin 4,4 milyar lira, Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve bağlantılı altyapı tesislerinin güncel maliyetinin ise 3,6 milyar lira olduğu açıklandı.

Kadriye-Belek bölgesindeki artan turizm yoğunluğuna yönelik kanalizasyon ve arıtma altyapısı çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

EXPO ALANI KALICI FUAR VE KONGRE MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Bakan Kurum, EXPO 2016 alanının da COP31 hazırlıkları kapsamında yeniden düzenlendiğini açıkladı. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın yalnızca COP31 için geçici bir merkez olarak değil, Antalya'ya uzun yıllar hizmet verecek fuar, kongre ve etkinlik alanına dönüştürüldüğünü belirten Kurum, çalışmaların 'Mavi Bölge' ve 'Yeşil Bölge' olmak üzere iki bölümde yürütüldüğünü söyledi. Bakan Kurum, sahada 1.510 personel ile 334 makine ve ekipmanın görev yaptığını, çalışmaların planlanan takvimin önünde ilerlediğini kaydetti.

Antalya'da tamamlanan yol yatırımlarının hizmete alınmasıyla kentin özellikle turizm bölgelerindeki ulaşım konforunun artırılması ve COP31 kapsamında beklenen yoğunluğa hazırlık yapılması hedefleniyor.