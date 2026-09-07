Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Dip Çamuru Projesi'nin 2. etabı başarıyla tamamlandı. Etap kapsamında 100 hektarlık alandan 1,3 milyon metreküp dip çamuru temizlenirken, proje kapsamında temizlenen toplam alan 225 hektara ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'nin korunması, su ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen Dip Çamuru Projesi'nde önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

Projenin 2. etabı başarıyla tamamlanırken, İzmit Körfezi'nin ekolojik geleceği açısından büyük önem taşıyan çalışmaların bir sonraki aşamasına da kısa süre içinde geçilecek.

2. ETAPTA 1,3 MİLYON METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLENDİ

2024 yılında ihale edilen ve projenin devamı niteliğinde olan 2. etap kapsamında 100 hektarlık deniz alanında kapsamlı dip temizliği gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında deniz tabanından yaklaşık 1 milyon 300 bin metreküp dip çamuru çıkarılarak deniz ortamından uzaklaştırıldı.

2022 yılında ihale edilen 1. etapta ise 125 hektarlık alanda temizlik yapılmış, yaklaşık 1 milyon 100 bin metreküp dip çamuru deniz tabanından çıkarılarak bertaraf edilmişti. İkinci etabın da tamamlanmasıyla birlikte bugüne kadar toplam 225 hektarlık deniz alanında temizlik gerçekleştirildi ve yaklaşık 2 milyon 400 bin metreküp dip çamuru İzmit Körfezi'nden uzaklaştırılmış oldu. Başka bir ifadeyle yaklaşık 160 bin kamyon dolusu dip çamuru çıkarılarak taşındı. Uzaklaştırılan dip çamurunun miktarı aynı zamanda yaklaşık 315 futbol sahası büyüklüğündeki bir alana denk geliyor.

DİP ÇAMURU PROJESİ'NDE 3. ETAP İÇİN GERİ SAYIM

İzmit Körfezi'nin tamamının daha sağlıklı ve dirençli bir su ekosistemine kavuşmasını hedefleyen proje 3. etap ile devam edecek. Dip Çamuru Projesi'nin 3. etabına da planlanan takvim doğrultusunda başlanacak. Körfez'in farklı noktalarında yürütülecek çalışmalarla deniz tabanının temizlenmesine ve ekosistemin iyileştirilmesine devam edilecek.

İZMİT KÖRFEZİ GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ KALACAK

Temizlenen deniz tabanı sayesinde su ekosisteminin daha sağlıklı gelişmesi desteklenirken, Körfez'in doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir deniz bırakılması adına da önemli bir adım atılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dip Çamuru Projesi ile İzmit Körfezi'nin çevresel geleceğini güvence altına almayı hedeflerken, deniz ekosisteminin güçlendirilmesine de katkı sunuyor. Çalışmalarla birlikte Körfez'in gelecek nesillere daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir şekilde aktarılması amaçlanıyor.