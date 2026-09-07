Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Cuma Yanı Mesire Alanı'nda çok sayıda palamutun dereye döküldüğü görüntüler ortaya çıktı. Fiyatların düşmesini istemeyenlerin yaptığı iddia edilen olay sosyal medyada tepki çekerken, yetkililerden açıklama bekleniyor.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Cuma Yanı Mesire Alanı'nda çok sayıda palamutun dereye döküldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri çeken vatandaş, balıkların fiyatların düşmesini istemeyen bazı kişilerce kasalar halinde dereye döküldüğünü öne sürdü.

İddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmazken, palamutların kim tarafından ve hangi gerekçeyle döküldüğü henüz bilinmiyor.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar, tüketilebilecek durumdaki balıkların dereye dökülmesine tepki gösterdi.