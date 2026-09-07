Bursa'nın Keles ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi Çatak Mevkii'nde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilişkin gelişmelerin ekipler tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.