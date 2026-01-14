Yurt dışından e-ticaretle alınan 30 Euro altı ürünlere yönelik gümrük muafiyetinin kaldırılması, bebek ve çocuk konfeksiyonu başta olmak üzere emek yoğun sektörlerde sevinçle karşılandı.

BURSA (İGFA) - BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, düzenlemenin haksız rekabeti azaltacağını ve yerli üretimi güçlendireceğini söyledi.

7 Ocak 2026 tarihli ve 33130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, yurt dışından e-ticaret yoluyla alınan 30 Euroya kadar değeri bulunan ürünlerde uygulanan basitleştirilmiş gümrük dönemi sona erdi. Düzenleme, 6 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, kararın uzun süredir sektör üzerinde baskı oluşturan haksız rekabeti azaltacağını belirtti. Bayezit, '30 Euro altındaki gönderilere uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılması, yerli üretimin korunması ve sektörümüzde uzun süredir yaşanan haksız rekabetin önlenmesi açısından son derece önemli ve yerinde bir düzenlemedir' dedi.

Bebek ve çocuk konfeksiyonu gibi istihdam yoğun sektörlerin bu süreçten olumlu etkileneceğine dikkat çeken Başkan Bayezit, kararın üretim kapasitesine de katkı sunacağını belirtti.

BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, 'Emek yoğun üretim yapan birçok sektör, düşük bedelli ithalat yoluyla oluşan adaletsiz rekabet nedeniyle ciddi baskı altındaydı. Bu kararın, yerli üreticilerimizin kapasite kullanım oranlarını artıracağına, üretimi ve istihdamı güçlendirecek' ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin sürdürülebilir büyümeye de katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Bayezit, üretim ve katma değer vurgusu yaparken de, 'Üretim odaklı, sürdürülebilir ve katma değer yaratan büyüme anlayışını destekleyen bu düzenleme sayesinde sektörümüz daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak, ülkemizin uluslararası rekabet gücü de artacaktır. Özellikle Bebek ve Çocuk Konfeksiyonu gibi istihdam yaratan sektörler açısından bu adımın olumlu sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz' diye konuştu.

Kararın alınmasında emeği geçenlere de teşekkür eden BEKSİAD Başkanı Mehmet Bayezit, 'Sektörün sahadan gelen beklentilerini dikkate alarak alınan bu kararda emeği geçen başta T.C. Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat olmak üzere tüm Bakanlık yetkililerine, BEKSİAD ve sektörümüz adına teşekkür ederiz' sözleriyle açıklamasını tamamladı.