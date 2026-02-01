Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Ertuğrul Gazi FSRU Gemisi'nde gerçekleştirilen gemiden gemiye LNG transferine şahitlik etti. Bayraktar, Dörtyol'daki kapasitenin iki katına çıkarılacağını ve Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 200 milyon metreküpe ulaşacağını açıkladı.

HATAY (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay'daki BOTAŞ Dörtyol İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğinde kritik role sahip Ertuğrul Gazi FSRU Gemisinde gerçekleştirilen gemiden gemiye LNG transferini yerinde inceledi.

Bakan Bayraktar, yaptığı paylaşımda Ertuğrul Gazi FSRU'nun günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesiyle Hatay ve Osmaniye başta olmak üzere 17 ilin doğal gaz ihtiyacını tek başına karşıladığını vurguladı. Mevcut kapasitenin daha da artırılacağını belirten Bayraktar, Dörtyol'da hayata geçirilecek ikinci FSRU projesi ile tesisin kapasitesinin iki katına çıkarılacağını ifade etti.

Akdeniz'de devreye alınacak yeni LNG tesisleriyle birlikte Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 200 milyon metreküpe ulaşacağını açıklayan Bayraktar, bu sayede ülkenin doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasının LNG yoluyla karşılanabilir hale geleceğini söyledi. Bakan Bayraktar, yapılan yatırımların Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendirdiğini ve dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, enerji altyapısının kararlılıkla büyütülmeye devam edeceğini belirtti.