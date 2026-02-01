Vizyon, BSM, Vepara ve tasfiye halindeki Mypayz'ın lisanslarının iptaline ilişkin BDDK kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 4 elektronik para ve ödeme kuruluşunun faaliyet izinlerini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; iptal edilen faaliyet izinlerinde Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., BSM Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Tasfiye Halinde Mypayz Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin izinleri iptal edildi.

Söz konusu kararlar, BDDK'nın elektronik para ve ödeme sektöründeki denetim ve düzenleme faaliyetlerini sıkılaştırdığı bir dönemde gelirken, şirketlerin lisanslarının iptaliyle birlikte, bu kuruluşların ödeme sistemi faaliyetlerini yürütme yetkisi resmen sona ermiş oldu.