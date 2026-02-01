Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Ekonomi Konferansı'nda Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Global Arnavut İş İnsanları Birliği tarafından düzenlenen İstanbul Ekonomi Konferansı'na katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konferans kapsamında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Konferansta konuşan Gürcan, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki köklü tarihî bağlara ve giderek güçlenen stratejik ortaklığa dikkat çekti. İkili ilişkilerin yalnızca siyasi ve kültürel alanlarla sınırlı kalmadığını belirten Gürcan, ekonomik ve ticari iş birliğinin de somut ve güçlü bir zeminde ilerlediğini ifade etti.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doları aşarak rekor seviyeye ulaştığını vurgulayan Gürcan, karşılıklı yatırımların ve ortak projelerin artarak devam ettiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Gürcan, ticaretin çeşitlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve iş insanları arasındaki iş birliği imkânlarının artırılması amacıyla her türlü desteğin sürdürüleceğini kaydetti.