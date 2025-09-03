Ankara Keçiören Belediyesi, gençlerin teknoloji ve dijital kültüre olan ilgisini desteklemek amacıyla önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), Türk esporunun yükselen değeri BBL Esports’un Avrupa arenasındaki mücadelesini gençlerle buluşturdu.

Valorant Champions Tour (VCT) EMEA 2. Aşama’da Fnatic ve Team Heretics gibi güçlü rakipleri geride bırakarak finale yükselen BBL Esports, 29 Ağustos Cuma günü Team Liquid ile karşılaştı.

Bu heyecan dolu mücadele, teknoloji ve espor meraklısı gençlerin yoğun ilgisiyle TEKNOMER’de topluca izlendi. BBL Esports, çekişmeli geçen karşılaşmayı 2-1 kaybederek alt braket finaline gerilerken, etkinlik gençlerin dostluk ve dayanışma duygularını pekiştiren bir buluşma oldu.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ TÜRK ESPORUNU DESTEKLİYOR

Keçiören Belediyesi, TEKNOMER aracılığıyla teknolojiye ilgi duyan gençlerin yanında olmaya devam ediyor.

Belediye, esporu sadece bir eğlence aracı olarak değil, aynı zamanda gençlerin kariyer ve yetenek gelişim alanı olarak görerek bu alandaki faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Keçiören Belediyesi, gençlerin teknoloji ve dijital spor alanlarındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla esporun yaygınlaşması için desteğini sürdürüyor.