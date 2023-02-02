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Yeni Samsung Galaxy S23 Serisine, 4000 TL’ye varan yenileme indirimi

Samsung, bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü Galaxy S Serisi’ni Türkiye’de ön satışa sundu. 2-19 Şubat tarihleri arasında devam edecek ön satış kampanyası kapsamında, kullanıcılar yeni Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 akıllı telefonları avantajlı teklif ve kampanyalarla satın alabilecekler.

TEKNOLOJİ 02.02.2023, 00:28 Murat Aydın
Yeni Samsung Galaxy S23 Serisine, 4000 TL’ye varan yenileme indirimi

Samsung, bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü Galaxy S Serisi’ni Türkiye’de ön satışa sundu. 2-19 Şubat tarihleri arasında devam edecek ön satış kampanyası kapsamında, kullanıcılar yeni Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 akıllı telefonları avantajlı teklif ve kampanyalarla satın alabilecekler.

Premium akıllı telefon deneyiminde yeni bir dönemi başlatan Samsung, yeni Galaxy S23 Serisi için Türkiye’de ön satışların açıldığını duyurdu. Kullanıcılar,  2 Şubat Perşembe gününden itibaren, tüm yetkili Samsung satış noktalarında sunulan özel tekliflerden faydalanarak ön sipariş verebilecek. 

Galaxy S23 Serisi’nin ön satış dönemine özel kampanya kapsamında[1], Galaxy S23 veya Galaxy S23+ alacaklara Samsung Galaxy Watch5 akıllı saat, Galaxy S23 Ultra alacaklara ise Galaxy Watch5 Pro akıllı saat hediyesi[2] sunuluyor. Samsung, bu kampanyaya alternatif olarak ayrıca değişim kampanyası kapsamında avantajlı teklifler sunuyor. Değişim kampanyası kapsamında Samsung cep telefonunu getiren kullanıcılara, Galaxy S23 için 3.000 TL, Galaxy S23+ için 3.500 TL, Galaxy S23 Ultra içinse 4.000 TL yenileme indirimi sunuluyor.

Samsung ayrıca, değişim kampanyası ve Galaxy Watch5 akıllı saat hediyesine alternatif olarak kullanıcılara Galaxy S23 Ultra özelinde Hafıza Yükseltme Kampanyası[3] ile farklı bir alternatif daha sunuyor. Hafıza Yükseltme Kampanyası kapsamında kullanıcılar, Galaxy S23 Ultra’nın 512GB hafıza seçeneğini 256GB ürün fiyatına, 1TB hafıza seçeneğini 512GB ürününün fiyatına alabilecek. Hafıza Yükseltme Kampanyası[4] ile ilgili daha detaylı bilgiye https://www.samsung.com/tr/offer/galaxy-s23-hafiza-yukseltme-kampanyasi adresinden ulaşılabiliyor.

Samsung’un bugüne kadarki en gelişmiş kamera sistemi Galaxy S23 Serisi’nde 

Samsung, Yeni Galaxy S Serisi’nin kamera sistemini, neredeyse tüm ışık koşullarına uygun olarak, en ince detayları dahi yakalayabilecek şekilde geliştirdi. Nightography özellikleri, Galaxy S23 Serisi’nin fotoğrafları ve videoları her ortamda en iyi hale getirebilmesini sağlıyor. Ayrıca, Galaxy S23 Ultra’nın ön kamerasında da bulunan Nightography özelliği en mükemmel selfie ve videoları paylaşmaya imkan tanıyor. Yapay zeka destekli görüntü sinyali işleme (ISP) algoritması sayesinde, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda çekilen görüntüleri bozabilen görsel gürültü otomatik olarak düzeltiliyor. Samsung Galaxy cihazlarında bir ilk olarak, Galaxy S23 Ultra’nın yeni 200MP Adaptive Pixel sensörü, unutulmaz anları olağanüstü ayrıntılarla yakalıyor. Bunların yanı sıra, aynı anda birden fazla yüksek çözünürlüklü görseli işleyebilen piksel gruplama teknolojisi de kullanılıyor. Galaxy S23 Serisi, hızlı otomatik odaklanma özelliğinin yanı sıra Galaxy telefonlarda ilk defa sunulan Galaxy Süper HDR selfie kamerası da yer alıyor. Ön kamera, 30fps hızdan 60fps hıza geçebiliyor ve bu sayede, fark edilebilir bir biçimde daha iyi fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. 

Oyun tutkunları için sınırları zorlayan inovasyonlar 

Hem içerik üreticileri hem de oyun tutkunları için sınırları zorlayan inovasyonlar üreten Samsung, yeni Galaxy S23 Serisi’nde de bu geleneği sürdürüyor. Galaxy için özel olarak geliştirilen Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 Mobil Platformu, yüzde 20 daha uzun ömürlü ve 5000mAh güce sahip piliyle görülmemiş bir performans sunuyor. Galaxy S23 Ultra’nın grafik performansı Galaxy S22 ile kıyaslandığında yüzde 40 daha hızlı. Cihazda kullanılan yapay zeka performansında ise, fotoğraf, video, düşük gecikmeli oyun tepkileri gibi özelliklerle, performansla pil gücünün dengelenmesi için yüzde 40’ın üzerinde optimizasyon sağlandı. 

Galaxy S23 Ultra, geleceğin dijital dünyasına giriş yaptığımız bu dönemde, oyun dünyasında yaygınlaşmaya başlayan gerçek zamanlı ışın izlemeyi de mümkün kılıyor. Kullanıcılar, her bir ışını takip edebilen bu teknoloji sayesinde, her sahneyi daha gerçekçi bir biçimde görüntüleyebiliyor. Tüm Galaxy S23 Serisi modellerinde yer alan ve boyutu genişleyen Samsung Galaxy Cihaz Soğutma özelliğiyse oyunseverlerin heyecanını hiçbir zaman yarıda bırakmıyor. Serinin tasarımında, Samsung’un sürdürülebilirlik çalışmalarıyla paralel olarak, bir önceki tüm Samsung Galaxy akıllı telefonlarla kıyaslandığında daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Samsung Galaxy kullanıcılarının uzun süredir severek kullandığı yerleşik S Pen ise üretkenlik, not alma, hobiler ve daha fazlası için yeni seçenekler sunuyor.

Kullanıcıların merakla beklediği Samsung Galaxy S23 Serisi için Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatları da belli oldu. Buna göre Galaxy S23 Ultra 40.999 TL, Galaxy S23 Plus 32.999 TL, Galaxy S23 modeli ise 24.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak[5].

Türkiye’deki Galaxy severler, 19 Şubat'a kadar Samsung mağazalarında ve yetkili online kanallarında Galaxy S23 Serisi için ön sipariş verebilecek. Galaxy S23 Serisi akıllı telefonlar ilhamını doğadan alan Phantom Black, Cream, Green ve Lavender olmak üzere dört farklı mat renk seçeneğiyle satışa sunuluyor. 

Galaxy S23 Serisi için ön satış döneminde avantajlı kampanya ve tekliflerden yararlanmak isteyenler 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi'ni arayabiliyor ya da https://www.samsung.com/tr/offer/galaxy-s23-watch5-kampanyasi/ adresini ziyaret edebiliyor. 

Samsung Electronics Hakkında

Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor. Samsung hakkında güncel haberler için http://news.samsung.com/tr adresinden “Samsung Newsroom” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

#samsung #Samsung Galaxy S23
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