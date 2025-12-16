Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehir yaşamını daha akıllı, sürdürülebilir ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlayan yenilikçi fikirleri bir araya getirmek amacıyla düzenlediği 'Akıllı Şehirler Yazılım Maratonu - Bursa Hackathon 2025'te ödüller sahiplerini buldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Akademisi tarafından hayata geçirilen 'Akıllı Şehirler Yazılım Maratonu - Bursa Hackathon 2025'e 30 farklı şehrinden toplam 132 başvuru yapıldı. Ön değerlendirmeyi başarıyla geçen 49 katılımcıdan oluşan 18 takım, Bursa'nın yeni ulaşım ve yaşam akslarından biri olacak Naim Süleymanoğlu Bulvarı için akıllı şehircilik odağında veri temelli, uygulanabilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmek için yarıştı.

Görükle Gençlik Merkezi'nde 36 saat boyunca durmadan projeler üreten katılımcıların çalışmaları, jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Yarışmada birinci olan 'Bluemesh' 40 bin TL, ikinci olan 'Rainova' 30 bin TL, üçüncü olan 'Kırlangıç' ise 20 bin TL ödül kazandı. Görükle Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Bozbey tarafından finalist takımlara ödülleri verildi.

'HACKATHON25 HEPİMİZE YENİ BİR YOL AÇTI'

Hackathon 2025 ile Bursa'nın geleceğine yön verecek fikirleri, çözüm üreten genç akılları ve ortak bir hayalleri bir araya getirdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Akıllı şehir vizyonumuzun önemli halkalarından biri olan Bursa Hackathon25, bu yıl 'Bursa'nın Akıllı Bulvarı' temasıyla hepimize yeni bir yol açtı. Bu tema, ulaşımdan çevreye, enerjiden mekân yönetimine kadar pek çok alanda gençlerimizin yenilikçi bakışını görünür kıldı' dedi.

Gençlerin sadece yarışmadığını, teknoloji, yazılım ve girişimcilik alanlarında yeni bilgiler de edindiğini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, ortaya konan her projenin Bursa'nın geleceğine somut bir katkı sunduğunu vurguladı. Bu ruhun akıllı şehir vizyonunun tam kalbinde yer aldığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, ' 'Benim Şehrim, Benim Geleceğim' anlayışıyla ortaya konan her fikir çok önemli. Akıllı ulaşımda, yaya güvenliğinde, çevre ve enerji yönetiminde, mekânsal anlamada, engelsiz erişim ve tarım teknolojilerinde geleceğin Bursa'sına ışık tutuyor. Belediyecilik anlayışımız ortak aklı, bilimin rehberliğini ve gençliğin enerjisini merkeze almaktadır. Teknoloji, yazılım ve yenilik odaklı çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. Üreten, düşünen ve çözüm geliştiren gençlerle Bursamızı geleceğe güvenle taşımaya kararlıyız' diye konuştu.