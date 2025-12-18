Milli Eğitim Bakanlığınca dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında temmuz ayında hayata geçirilen Öğretmen Bilgi Servisi 'ÖBS' ve Okul Veli Asistanı'ndan 'OVA', bugüne kadar toplam 600 bini aşkın öğretmen ve veli yararlandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Temmuz ayında kamuoyuna tanıtılan servislere ilgi, her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 400 binden fazla öğretmen ÖBS'den, 200 binden fazla veli ise OVA'dan faydalandı. Yerli ve millî mesajlaşma uygulaması BİP altyapısıyla çalışan iki servis, bilgi güvenliği açısından yabancı platformlardan bağımsız çalışma imkânı sunarken, sosyal medya ve internet üzerinden yayılan yanıltıcı bilgilerin yerine doğru ve güvenilir bilgiye erişme fırsatı da tanıyor.

ÖBS İLE ÖĞRETMENLERE HIZLI VE GÜVENLİ BİLGİLENDİRME

Bakanlık ile Turkcell arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında geliştirilen 'ÖBS'; Bakanlığın stratejik hedefleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin dokümanlar, eğitim ve çalışma takvimleri, sunum ve tanıtım materyalleri, önemli duyurular ve hatırlatmaların öğretmenlere doğrudan iletilmesini sağlıyor.

Aynı zamanda öğretmen ve personelden geri bildirim toplanmasına, özel gün mesajlarının iletilmesine ve dijital öğrenme materyallerine erişilmesine de imkân tanıyor.

ÖBS ile öğretmenler ve Bakanlık personeli güvenli, etkili ve sürekli şekilde iletişimde kalabiliyor. Bakanlık merkez teşkilatı, 'ÖBS' üzerinden yaptığı duyurularla bilgiyi tek merkezden tüm taşra birimlerine ulaştırıyor. Ayrıca, servisin güvenli ve şifreli iletişim altyapısıyla bölge ve grup bazlı mesajlaşma imkânı da sağlanabiliyor.

VELİLER, ÇOCUKLARININ EĞİTİM SÜREÇLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDEBİLİYOR

Yine temmuz ayında hayata geçirilen Okul Veli Asistanı 'OVA'dan ise bugüne kadar 200 binden fazla veli yararlandı. Sistem sayesinde, veliler çocuklarının okuldaki performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebiliyor. 'OVA' üzerinden veliler çocuklarının notlarına, devamsızlık bilgilerine, sınav tarihlerine ve diğer eğitim süreçlerine anlık olarak ulaşabiliyor. Video, doküman ve diğer materyaller güvenli biçimde velilere iletiliyor. Aynı zamanda sistem üzerinden yapılan anketlerle velilerin görüş ve önerileri, Bakanlığa doğrudan iletilebiliyor.