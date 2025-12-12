Yapay zeka tabanlı veritabanı platformu; operasyonel verileri, vektörleri ve modelleri birleştirerek, kuruluşların yüksek performanslı yapay zeka uygulamalarını güvenli ve yönetilebilir bir şekilde büyük ölçekte çalıştırmasını sağlıyor.

ABD (İGFA) - Yapay zeka dünyasındaki kritik uygulamalar için geliştirici veritabanı platformu olan Couchbase, kuruluşların güvenli ve yüksek performanslı bir şekilde yapay zeka ajanı uygulamaları oluşturmalarını, dağıtmalarını ve yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir yetenek paketi olan Couchbase AI Services'ın genel kullanıma açıldığını duyurdu. Verileri ve modelleri tek bir birleşik platformda bir araya getiren Couchbase, yapay zeka uygulamalarının prototip aşamasından üretim aşamasına geçmesini zorlaştıran karmaşıklıkları ortadan kaldırıyor.

Couchbase Ürün ve Strateji Direktörü Barry Morris, konu ile ile ilgili düşüncelerini şu cümlelerle paylaştı: 'Yapay zeka ajanlarını deneme aşamasından kullanım aşamasına geçirmek isteyen müşteriler, bunun için sağlam bir çözüme ihtiyaç duyuyor. AI Services ile geliştiricilere; güvenilir ve yüksek performanslı akıllı uygulamalar oluşturabilmeleri için uçtan uca bir platform sunuyoruz. Büyük ölçekte yapay zeka ajanı uygulamaları geliştiren müşteriler, Couchbase'e entegre edilmiş yapay zeka yetenekleri sayesinde basitleştirilmiş bir süreçten yararlanabiliyor.'

GELİŞTİRİCİLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER ŞEY TEK BİR PLATFORMDA

Kuruluşlar, çeşitli veri türlerini entegre etmedeki zorluklar, herkese açık büyük dil modellerindeki güvenlik ile ilgili endişeler, yapay zeka halüsinasyonları riski ve hızla gelişen yapay zeka araçlarını yönetmenin karmaşıklıkları nedeniyle, üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmada sürekli olarak yeni zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Couchbase, NVIDIA NIM mikro hizmetleri ve NVIDIA Nemotron modelleri için destek dahil olmak üzere, NVIDIA AI Enterprise entegrasyonu ile yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler için veri işleme yeteneklerini birleştiren birleşik bir platformla bu zorlukları ele alıyor. Platform; otomatik vektör oluşturma, depolama ve arama, yönetişim ve izlenebilirlik için birleşik bir Agent Catalog'a ve oturumlar arasında bağlamsal etkileşimleri mümkün kılan akıllı yapay zeka ajan belleği özelliklerine sahip. Yerleşik yapay zeka işlevleri, doğrudan uygulamalar içinde SQL++ tabanlı analiz yapılmasına olanak tanıyarak güvenlik ve performansı büyük ölçekte korurken geliştirme sürecini kolaylaştırıyor. Bu hizmetler, geliştiricilerin büyük ölçekte güvenilir yapay zeka ajan sistemleri oluşturmasına olanak tanıyor. Couchbase, birden fazla veri kaynağı ve araç gerektiren yaklaşımların aksine tedarikçi karmaşıklığını ortadan kaldırıyor ve daha hızlı, daha uygun maliyetli LLM etkileşimleri için gecikmeyi azaltıyor.

HER BİR YAPAY ZEKA ETKİLEŞİMİNE GÜVEN İNŞA ETMEK

AI Services, kuruluşların otonom ajanların hassas verilerle güvenilir kararlar aldığından emin olmalarını sağlıyor. Geliştiricilerin yapay zeka etkileşimleri etrafında 'guardrails' oluşturmalarını sağlayan yerleşik yönetişim ve doğrulama yetenekleriyle AI Services, eylemler gerçekleştirilmeden önce çıktıları kurumsal veriler ve iş kuralları ile karşılaştırarak doğrulabiliyor. Bu doğrulama çerçevesi, kuruluşların her kararın izlenebileceğini, denetlenebileceğini ve belirlenen politikalara göre doğrulanabileceğini bilerek yapay zeka ajanlarını güvenle kullanabilmelerini sağlıyor. Kuruluşlar, verileri ve modelleri tek bir platformda tutarak yapay zeka ajanı operasyonları üzerinde hız ve ölçek açısından tam anlamıyla kontrol sahibi haline geliyor.

SWARM Engineering CTO'su Joe Intrakamhang, Couchbase AI Services ile ilgili düşüncelerini paylaştı: 'SWARM Engineering olarak, tarım-gıda ve endüstriyel şirketlerin karmaşık tedarik zincirlerini, lojistik ve işgücü planlamasını yapay zeka kullanarak optimize ederek milyonlarca dolar tasarruf etmelerine yardımcı oluyoruz. Bu değeri sunmak için, yapay zeka geliştirmeyi daha hızlı ve daha güvenilir hale getiren bir veritabanı platformuna ihtiyacımız bulunuyor. Couchbase AI Services, tüm RAG sürecini kolaylaştırıyor ve bu da ekibimizin altyapı sorunlarıyla uğraşmak yerine tedarik zinciri sorunlarını çözmeye odaklanabileceği anlamına geliyor. Her şeyin tek bir platformda olması geliştirme hızımızı artırmakla kalmıyor, kurumsal müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu kontrol ve güvenliği de sağlıyor. İnsanları ve işleri etkileyen veya kritik öneme sahip planlama kararlarıyla uğraşırken, güvenebileceğiniz bir temele dayanan yapay zeka uygulamalarına gereksiniminiz var.'

AI services şu anda kullanıma açık bulunuyor. AI Services'ın müşterilere yapay zeka ajanı tabanlı uygulamalar oluştururken nasıl yardımcı olduğu ile ilgili daha fazla bilgi almak için bu blog yazısına göz atabilir veya AI Services'ı bu adresten hemen denemeye başlayabilirsiniz.

SEKTÖRDEN DESTEKLEYİCİ GÖRÜŞLER

NVIDIA Kurumsal Yazılım Başkan Yardımcısı John Fanelli; 'Kurumsal üretkenliğin yeni dönemi, yapay zeka ajanları tarafından yönlendirilecek gibi gözüküyor ve kuruluşlar, büyük ölçekli dağıtım için güvenlik, performans ve yönetişimi sağlayan yapay zeka altyapısına ihtiyaç duyacak. Couchbase'in NVIDIA NIM mikro hizmetlerini ve Nemotron modellerini birleşik geliştirici platformuna entegre etmesi, geliştiricilerin güvenilir ve üretime hazır yapay zeka ajanları oluşturma sürecini hızlandırıyor.' dedi.

Arize AI İş Ortaklıkları Direktörü Başkanı Noah Smolen; 'Couchbase ile birlikte kendi kendini geliştiren geri bildirim döngüleri oluşturarak ve çevrimiçi değerlendirmeler gibi özellikleri mümkün kılarak, geliştiricilerin yapay zeka ajanları oluşturma ve değerlendirme yöntemlerinde devrim yaratıyoruz. Müşterilerimiz, yeni nesil platformumuz Arize AX'i Couchbase'in birleşik geliştirici veritabanı platformuyla birlikte kullanarak RAG ve çoklu ajan sistemlerini güvenli bir şekilde büyük ölçekte dağıtıp izleyebiliyor.' şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Unstructured.io CEO'su Brian Raymond; 'İşletmeler artık yapılandırılmamış verilerinin çoğunu atıl durumda bırakmayı göze alamıyorlar. İş ortaklığımız, müşterilerin yapılandırılmamış verileri doğrudan Couchbase AI Services'e aktarmasını ve vektörleştirmesini sağlıyor. Yalnızca birkaç satır kod kullanarak belgeleri dönüştürebiliyor ve yüksek kaliteli RAG ve yapay zeka ajanları için gerekli güvenilir temeli sağlayabiliyoruz.' dedi.

K2view CEO'su Ronen Schwartz ise şu cümleleri kullandı; 'Kurumsal veriler, yapay zeka ajanı girişimlerini güvenli, üretime hazır ortamlara taşımak için kritik öneme sahip ve Couchbase AI Services bu yolculuk için gerekli temel yetenekleri sağlıyor. Ortaklığımız sayesinde müşterilerimiz, Couchbase kullanarak yüksek kaliteli veriler üretebiliyor ve bunları kurumsal kaynaklarla entegre edebiliyor. Böylelikle yapay zeka ajanları için gerekli temeli sağlayan, yönetilebilen ve gizliliği koruyan veri kümeleri oluşturabiliyorlar.

Couchbase, üretim düzeyinde yapay zeka ajanı geliştirmek isteyen geliştiriciler için docs.couchbase.com/ai adresinde kapsamlı belgeler, öğretici kaynaklar ve referans mimariler sunmaktadır.

Couchbase Hyperscale Vector Index'in, bağımsız milyar ölçekli benchmark testinde MongoDB'ye kıyasla nasıl çığır açan bir performans ve hız sunduğunu öğrenmek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Bu isteğe bağlı web yayınına kaydolarak, neden bu kadar çok müşterinin MongoDB'den Couchbase'in birleşik geliştirici veritabanı platformuna geçiş yaptığını öğrenmek için bu webcast'e kayıt olabilirsiniz.

Geleneksel veritabanı çözümleri, sektörler yapay zekayı benimsemek için yarışırken çok yönlülük, performans ve uygun fiyat açısından gittikçe artan taleplere yanıt vermekte zorlanıyor. Couchbase, yapay zeka dünyasındaki kritik uygulamalar için tasarlanan geliştirici veri platformu Capella ile sektöre liderlik ediyor. Couchbase; işlemsel, analitik, mobil ve yapay zeka iş yüklerini sorunsuz, tam olarak yönetilen bir çözümde birleştirerek geliştiricilere ve kurumlara tam esneklikle birlikte uygulama oluşturma ve ölçeklendirme gücü veriyor. Buluttan uca ve aradaki her şeye kadar olağanüstü performans, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sunuyor. Couchbase, kuruluşların inovasyonun kapısını aralamasına, yapay zeka dönüşümünü hızlandırmasına ve nerede olursa olsun müşteri deneyimlerini yeniden tanımlamasına olanak tanıyor. Couchbase'in neden kritik günlük uygulamaların temeli olduğunu www.couchbase.com adresini ziyaret ederek ve bizi LinkedIn ve X'te takip ederek keşfedebilirsiniz.

Couchbase®, Couchbase logosu ve Couchbase ürünleriyle ilişkili isimler ve markalar Couchbase, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.