Siber suçlular, DiCaprio filmi kılığında zararlı yazılım yayıyor. Bitdefender, bu tür risklere karşı dosya uzantılarına dikkat edilmesi, korsan içerikten kaçınılması ve güvenlik yazılımları kullanılması uyarısında bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Siber suçlular, kullanıcıların popüler kültüre olan ilgisini en büyük silahları olarak kullanmaya devam ediyor.

Bitdefender'ın tespit ettiği son saldırı dalgasında, Leonardo DiCaprio'nun 'One Battle After Another' adlı filmini arayan kullanıcılar hedefleniyor. Torrent sitelerinden indirilen dosyanın içinde video yerine, meşru sistem araçlarını (PowerShell) kötüye kullanan zararlı bir yazılım zinciri bulunuyor. Bu zincirleme reaksiyon sonucunda bilgisayara bulaşan 'Agent Tesla' zararlı yazılımı, tarayıcılardaki şifreleri, klavye vuruşlarını ve ekran görüntülerini çalarak saldırganlara gönderiyor. Bitdefender Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, saldırganların güvenlik duvarlarını aşmak için zararlı kodları masum bir 'altyazı' dosyasının içine gizlediğine dikkat çekiyor.

Alev Akkoyunlu, film veya dizi ararken bilgisayarınızı bir casus yazılım yuvasına çevirmemeniz için dikkat etmeniz gerekenleri şöyle sıraladı:

1. Dosya Uzantılarına Dikkat Edin. İndirdiğiniz bir film dosyasının uzantısı asla .EXE, .LNK, .BAT veya .VBS olmamalıdır. Gerçek video dosyaları genellikle .MKV, .MP4 veya .AVI uzantılıdır. Eğer indirdiğiniz klasörde video ikonu olan ama uzantısı farklı olan bir dosya varsa, kesinlikle tıklamayın.

2. Dosya Boyutu Sizi Ele Verir. Bir sinema filminin yüksek çözünürlüklü hali genellikle gigabyte (GB) boyutlarındadır. Eğer indirdiğiniz 'film' dosyası sadece birkaç megabyte (MB) veya kilobyte (KB) büyüklüğündeyse, bu bir film değil, tuzaktır.

3. 'Beni Oku' veya 'Codec Yükle' Dosyalarına Kanmayın. Korsan içeriklerde sıkça görülen 'Filmi izlemek için bu codec paketini yükleyin' veya 'Önce bunu çalıştırın' şeklindeki dosyalar, zararlı yazılımı bilgisayarınıza kendi elinizle kurmanızı sağlayan en yaygın yöntemdir.

4. Windows Dosya Uzantılarını Görünür Yapın. Windows varsayılan olarak bilinen dosya uzantılarını gizler. Bu durum, saldırganların 'Film.mp4.exe' gibi isimlendirmelerle sizi kandırmasını kolaylaştırır. Klasör seçeneklerinden 'Dosya uzantılarını göster' seçeneğini aktif ederek gerçek dosya türünü görebilirsiniz.

5. Korsan İçerikten Uzak Durun ve Güvenlik Yazılımı Kullanın. En kesin çözüm, içerikleri resmi ve yasal platformlardan izlemektir. Ve her zamanda güvende kalabilmek için Bitdefender Total Security gibi gelişmiş bir güvenlik çözümü şarttır.