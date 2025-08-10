Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Şarköy’ün Mürefte Mahallesi’ne kazandırılan TekHotel Mürefte, düzenlenen törenle hizmete açıldı.TEKİRDAĞ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar hayata geçirdiği ilk turizm tesisi olma özelliğini taşıyan TekHotel Mürefte, modern yapısı ve sosyal alanlarıyla bölge turizmine katkı sağlayacak. İşletmesi belediyenin iştirak şirketi TEKTUR A.Ş. tarafından yapılacak tesis, aynı zamanda yerel istihdamı artırmayı hedefliyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın ilk konuşmasını TEKTUR A.Ş. Genel Müdürü Berfu Tekbaş yaparak otelin kapasitesi ve hizmetleri hakkında bilgi verdi. Ardından sırasıyla Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun kürsüye çıktı. Var ve Aygun, konuşmalarında projede emeği geçen başta Candan Başkan olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

CANDAN BAŞKAN: “MUTLULUK VE GURUR YAŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, konuşmasına, “Bugün Şarköy’ümüzün, Mürefte’mizin rüzgârı bir başka güzel. Denizin mavisi ile üzüm bağlarının yeşili, adeta bir tablo gibi birbirini tamamlıyor. İşte bu eşsiz coğrafyanın bereketine, kültürüne, güzelliğine yakışır bir eseri daha hep birlikte açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” sözleriyle başladı.

“ŞARKÖY’E GELDİĞİMİZDE AYRI BİR HEYECAN VE DİNAMİZM HİSSEDİYORUZ”

İlk kez milletvekili adayı olduğu dönemde bu meydanda miting yaptığını hatırlatan Candan Başkan, “Elbette 11 ilçemizin her mahallesine, o zaman belde olan yerlerine gidip mitingler, konuşmalar yapıyorduk. Ancak Alpay Başkanımın da söylediği gibi, Şarköy’e geldiğimizde ayrı bir heyecan, ayrı bir dinamizm hissediyorduk. Buradan hep ‘hadi yürüyelim, yapalım’ diyerek ayrıldık. Bu enerjiyi ve desteği sağlayan sizlere yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ”

Vatandaşlardan aldığı desteğin yatırımların devamı için büyük güç verdiğini belirten Başkan Yüceer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Sizler yanımızda durdukça, bize güç verdikçe, emin olun nice yatırımların ve hizmetlerin temelini atmaya devam edeceğiz. Daha güzel, daha yaşanabilir bir Şarköy için Alpay Başkanımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız.

Mürefte sadece bir sahil kasabası değil. Tarihi var, tarımı var, kültürü var ve en güzeli de sizler gibi güzel insanları var. Her taşında bağcılığın izleri, her sokağında kadim dostlukların kokusu, her yüzünde denizin serinliği var. Şarköy, tüm bu güzellikleri bağrında taşıyan Tekirdağ’ımızın incisi, Trakya’mızın gururu.

Bu tesis Mürefte’mize değer katacak. Bugün bu güzelliklere layık bir yatırımı, Şarköy’ümüze ve Mürefte’mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz önce Alpay Başkanım doğalgaz müjdesini verdi. Doğalgaz, burada daha çok insanın yerleşik yaşaması demek. Bu da yeni yaşam alanları, oteller, yürüyüş yolları ve sosyal alanlar ihtiyacını beraberinde getiriyor.

Mayıs ayında Şarköy’de kreş açtık, Eylül ayında ise itfaiye istasyonunu tamamlayarak hizmete sunacağız. İtfaiye çok önemli çünkü Şarköy tarihinin en kötü yazını geçirdi. Yangınlarla, kuraklıkla, susuzlukla mücadele ettik. Çanakkale’de ve Balkanlar’da da yangınlar oldu. Artık yüksek sesle söylemeliyiz: İklim değişti, dünya değişti, biz de değişmeliyiz. Ateş yakmamalı, anız yakmamalı, izmarit atmamalı, cam şişeleri doğada bırakmamalıyız.

“YENİ SU KAYNAKLARI BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Tekirdağ su fakiri bir il. Barajlarımız, göletlerimiz neredeyse boş. Barajımız yok denecek kadar az, göletimiz yok. Kullandığımız suyun yüzde 90’ını yer altından çıkarıyoruz ve her yıl daha derine iniyoruz. 300, 400, hatta 500 metrelerden su çekiyoruz. Oysa bu yer altı sularını çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmalıyız. Büyükşehir olarak altyapımızı yenilemek ve yeni su kaynakları bulmak için çalışıyoruz. İlimize yapılması gereken barajların acilen yapılması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tıpkı diğer illere yapıldığı gibi, Tekirdağ’a da bu yatırımlar yapılmalı.

TekHotel Mürefte, yerel yönetim eliyle geliştirilen örnek bir turizm yatırımıdır. 13 odasıyla aynı anda 26 misafiri ağırlayabilecek, 17 yatak kapasiteli, 110 kişilik restoranı, kafeteryasıyla her zaman halka açık, hizmetinizde olacak. İstihdamda özellikle kadın ve gençlere öncelik vereceğiz. Mürefte ve Şarköy’de yaşayan hemşehrilerimiz için iş imkânı yaratacağız.

“SİZ BİZİM İÇİN TEKSİNİZ”

Tek markası, Tekirdağ’ın markasıdır. ‘Tek’ aynı zamanda eşsiz demektir. Dünyanın birçok yerini gördüm ama Şarköy gibi, Mürefte gibi bir yer görmedim. Bu ‘tek’ sizin tekiniz; Mürefte’nin teki, Şarköy’ün teki, Tekirdağ’ın teki… TekMarket, TekEkmek, TekKafe, TekPark, TekUlaşım… Hepsi sizin için olacak. Siz bizim için teksiniz.

Bu tesis yalnızca konaklama yeri değil. Tekirdağ’ın tarihini, kültürünü, geleneklerini ve lezzetlerini yaşatan bir merkez olacak. Yollarımızı yenilemeye başladık. Kızılcaterzi–Kabaköy yolu gibi yıllardır beklenen projelerimizi hayata geçiriyoruz. Mürefte sahil düzenlememizi beğendiniz mi? Daha güzelini tüm Şarköy sahiline yapacağız. Sevgi Yolu’nu düzenledik, Cumhuriyet Meydanı projemiz hazır.

Mavi bayraklı plaj sayımızı artırdık. Mavi bayraklı plaj sayımızı sekizden ona çıkardık. Bu başarıda ipi göğüsleyen Şarköy’ümüzdür. Marmara Denizi’nde mavi bayrak almak kolay değildir; bu, çevre temizliği, altyapı, deniz suyu kalitesi ve sürdürülebilirlik anlamına gelir.

Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese, Alpay Başkanımıza ve TekTur A.Ş.’nin tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür ise sizlere… Allah bizleri size karşı mahcup etmesin. Daha nice hizmetlerde ve açılışlarda birlikte olmak dileğiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mürefte’mize hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninden sonra vatandaşlar oteli gezerek hizmete açılan alanları yerinde inceledi.