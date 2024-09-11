Türk Eğitim Derneği, deprem felaketinden etkilenen yüzlerce çocuğun eğitim hayatına umut olma misyonuyla Hatay'da anlamlı bir etkinlik düzenledi.HATAY (İGFA) - Hatay'da yaşayan yaklaşık 400 öğrenci ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Yeni Eğitim Dönemine Merhaba Hatay” etkinliği, çocukların eğitim dönemine daha güçlü bir başlangıç yapmalarını ve yeni eğitim yılına uyum sağlamalarını hedefledi.

“Masal Dünyasında Macera”, “Hayal Et” ve “Hedef Belirleme” gibi yaratıcı atölyeler sayesinde çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de problem çözme becerilerini geliştirdi.

Atölye çalışmalarının sonunda, öğrencilere yeni eğitim dönemine dair kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler verildi. Aileler ise, etkinlik boyunca “Çocuklarımıza Eğitim Yolunda Destek” başlıklı bilgilendirici bir sunuma katıldı.

Bu sunumda, ailelerin çocuklarına eğitim hayatları boyunca nasıl destek olabileceklerine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise öğrenciler takım oyunları oynayarak sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.