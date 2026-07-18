Manisa Büyükşehir Belediyesi, gökyüzü meraklılarını ve bilim tutkunlarını büyüleyici bir organizasyonda bir araya getiriyor. Türkiye'nin ve dünyanın en prestijli doğal alanlarından biri olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, bu yıl bilim şenliğine ev sahipliği yapıyor. ASTRODER iş birliğiyle düzenlenen ve gökyüzünü ayaklarımızın altına seren Astrofest, açılış programıyla başladı.

MANİSA (İGFA) - Geceyi ve bilimi aydınlatan festivalin açılış törenine Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Ural Sevener, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula Koordinatörü Adem Yardımcı, protokol üyeleri, alanında uzman akademisyenler ve çok sayıda astronomi meraklısı katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış, renkli görüntülere sahne oldu.

Üç Gün Boyunca Gökyüzü ve Bilim Konuşulacak

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın ev sahipliğinde üç gün sürecek olan festival, katılımcılara uygulamalı ve bilimsel bir deneyim sunuyor. Festival kapsamında zengin bir etkinlik takvimi hazırlanırken, program süresince gerçekleştirilecek faaliyetlerin detayları da belirlendi. Etkinlikler kapsamında katılımcılar, gelişmiş teleskoplar aracılığıyla gezegenleri, yıldızları ve galaksileri inceleme fırsatı buluyor. Gökyüzü fotoğrafçılığına ilgi duyanlar için uygulamalı astrofotoğrafçılık ve yıldız izi eğitimlerinin verileceği programda, alanında uzman akademisyenler ve astronomlar da evren ve uzay bilimleri üzerine söyleşiler gerçekleştirecek. Festival süresince ayrıca bölgenin volkanik yapısını tanıtan jeopark gezileri düzenlenecek, amatör telsizcilik ve uydu avcılığı gibi teknolojik ve uygulamalı etkinlikler yürütülecek.