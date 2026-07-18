Maltepe Belediyesi, kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yogarama Akademi iş birliğiyle hayata geçirilen ücretsiz yoga dersleri, 18 yaş ve üzeri Maltepeli kadınları hafta sonları sağlıklı yaşamla buluşturuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Her seviyeye uygun standartlarda hazırlanan eğitim programı kapsamında, katılımcılar 15 eğitmen eşliğinde yoga yapma imkânı buluyor. Tamamen kadınlara özel olarak düzenlenen dersler, her cumartesi ve pazar ücretsiz gerçekleştiriliyor. Programda, belirli dönemlerde nefes terapisi çalışmaları da düzenlenerek katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel iyi oluşlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi, ücretsiz spor ve sağlıklı yaşam etkinlikleriyle kadınların sosyal yaşama katılımını artırmayı, aktif ve sağlıklı bir yaşam alışkanlığını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.