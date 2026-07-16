NATO'da herkes konuşur ama asıl cümleler mikrofondan çıkmaz.

Çünkü devletler, bazen tek bir kelimeyle değil; beş saniyelik bir zamanlamayla, bir marşla, bir üniformayla ve bir yürüyüş düzeniyle konuşur.

Trump'ın "Merhaba asker." sözünden sadece 5 (Beş) saniye sonra gökyüzünü yaran savaş uçakları.

Kırmızı Beyaz renkte uçakların mavi-beyaz-kırmızı renkte uçakların içinden geçmesi.

Ardından Mehteran'ın ezgileri.

Hemen sonrasında Yeniçeri kıyafetleri.

Dünya liderlerinin boyunun ölçüsünü aldı.

Tesadüf mü?

Belki.

Ama diplomaside tesadüf ile plan arasındaki çizgi, çoğu zaman görünenden daha incedir.

Mehter sadece müzik değildir.

Yeniçeri sadece tarih değildir.

Bunlar, hafızaya bırakılmış sembollerdir.

Çünkü semboller, bazen cümlelerden daha uzun yaşar.

Belki de kimseye "Biz Viyana'ya kadar yürüyen milletin hafızasını taşıyoruz." denmedi.

Belki de buna hiç gerek duyulmadı.

Çünkü bazı mesajlar yazılmaz.

Gösterilir.

Ve en ilginç olanı:

O mesajı herkes görür.

Ama yalnızca kime gönderildiğini bilenler anlamını çözer.

NATO'da kapalı kapılar ardında kritik görüşmeler yapıldı.

ABD, İran'a yönelik operasyon planının başladığını bildirdi.

İsrail'in güvenliği için bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve nüfuz mücadelesinin sonlandırılması talep edildi.

Türkiye ise bölgesel rekabetin sona ermeyeceğini, yeni dönemde vekil aktörler üzerinden devam edeceğini ifade etti.

Masada en fazla konuşulan başlık Suriye oldu.

Türkiye ile İsrail'in Suriye sahasında karşı karşıya gelme ihtimalinin artık göz ardı edilemeyeceği değerlendirildi.

Toplantıda dikkat çeken değerlendirme ise şuydu:

"Önümüzdeki yıllarda Ortadoğu'nun en kritik fay hattı İran-İsrail değil, Türkiye ile İsrail arasındaki stratejik rekabet olacak."

Yunanistan dosyası da masaya geldi.

Doğu Akdeniz'de yaşanabilecek herhangi bir yanlış hesaplamanın, Avrupa'yı da içine çekebilecek Rusya savaşını tetikleyebileceği vurgulandı ve Yunanistan uyarıldı.

Kısacası Trump ve diğerlere verilen iki büyük mesaj:

Birincisi:

“Türk devleti teşkilatı tüm dünya devletlerinden daha büyüktür.”

İkincisi:

“Söz konusu Türkiye devleti olduğunda son iki gösteri uçakları gibi içinizden geçeriz.”

Yapar mıyız.

“Tarihte asırlardır yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır” diyebiliriz.