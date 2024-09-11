Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Eylül Ayı Meclisi’nde hayırsever Büyükkılıç ailesinin Alzheimer Merkezi Projesi’nin adı konulurken, meclis üyeleri tarafından, Başkan Büyükkılıç ve hayırsever Büyükkılıç ailesi tebrik edilerek, hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç tarafından yapımı gerçekleşecek olan Alzheimer Merkezi projesi, Büyükşehir Meclisi’nde gündeme getirilerek oy birliği ile karara bağlandı.

Kayseri’de, insan odaklı sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği doğrultusunda çalışmalarını aksatmadan sürdüren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, insanı merkezine alan bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri’yi kazandırmayı planladığı 30 milyon TL maliyetli Türkiye’nin en modern ve donanımlı Alzheimer Merkezi’nin yapımını ağabeyi Ramazan Büyükkılıç üstlendi.

Çağın yaygın hastalığı haline gelen alzheimer konusunda hayırsever Büyükkılıç ailesi tarafından yapımı üstlenilen Alzheimer Merkezi projesi, Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında da oylanarak kabul edildi.

MERKEZ, MECLİS ÜYELERİNCE TEBRİK EDİLEREK OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

2024 yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nda, Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Melikgazi ilçesi, Erenköy Mahallesi 12764 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz üzerine yapılacak olan Alzheimer Merkezi’ne isim verilmesi karşılığında şartı bağış yapılması için hayırsever Ramazan Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi oylamaya sunuldu.

Oy birliği ile kabul gören oylamada meclis üyeleri tarafından, Başkan Büyükkılıç ve hayırsever Büyükkılıç ailesi tebrik edilerek, hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özer de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç’ı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç ise meclis üyelerine teşekkür ederek, “Allah hayrını kabul etsin herkesin” dedi.

TÜRKİYE'NİN EN MODERN VE DONANIMLI ALZHEİMER MERKEZİ OLACAK

Bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde fizik tedavi birimleri, tedavi odaları, rehabilitasyon merkezi, çok amaçlı salon, yemekhane, hemşire odası, poliklinik odası, idari birimler yer alacak. Merkez, ortak kullanım alanlarının yanında erkekler ve kadınlar için ayrı rehabilitasyon bloklarına sahip olacak ve Türkiye'nin en modern, en donanımlı Alzheimer Merkezi olarak hizmete girecek.