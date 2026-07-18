Türk Metal Çerkezköy Şubesi'nden 24. Metal Çocuk Kurultayı'na 20 çocuk uğurlandı.

Habip Hüseyin GÜLER

İSTANBUL (İGFA) - Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şube Başkanı Murat Koçak, Ankara'da Büyük Anadolu Esenboğa Termal Otel'de düzenlenecek olan 24. Metal Çocuk Kurultayına katılacak 20 üye çocuğunu şubeden uğurladıklarını açıkladı.

Çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan kurultaya katılacak öğrenciler, aileleri ve sendika yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen uğurlama programının ardından Ankara'ya hareket etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şube Başkanı Murat Koçak, Türk Metal Sendikası'nın sadece çalışma hayatında değil, üyelerinin ve ailelerinin sosyal yaşamına yönelik projelerde de öncü rol üstlendiğini belirterek, 'Çocuklarımızın geleceğine katkı sunacak böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şubemizden 20 üye çocuğumuzu 24. Metal Çocuk Kurultayı'na uğurladık. Tüm çocuklarımıza verimli, eğitici ve unutulmaz bir kurultay diliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Koçak ayrıca, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan başta Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Sayın Uysal Altundağ olmak üzere, Genel Merkez yöneticilerine ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, 'Çağdaş sendikacılık anlayışıyla üyelerine ve ailelerine değer katan çalışmalarından dolayı Genel Başkanımız Sayın Uysal Altundağ'a, değerli Genel Merkez yöneticilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.' dedi.