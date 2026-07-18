Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan Köyü'nde çıkan yangında yaklaşık 50 dekar arazi zarar gördü.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Yangın, köyün Mandıra Bayırı mevkisinde bulunan biçilmiş buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede kuru otların tutuşmasıyla büyüyen alevler, çevredeki alanlara yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çevre belediyelerin itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 50 dekar alanda bulunan anız ve otluk arazinin yandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.