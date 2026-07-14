Cumhuriyet Halk Partisi, belki de tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor.

Bir tarafta yargıda devam eden kurultay süreci, diğer tarafta parti içindeki liderlik mücadelesi... Buna ek olarak eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar, Genel Başkan Özgür Özel'in izlediği siyaset ve olağanüstü kurultay isteyen yüzlerce delegenin yükselen sesi...

Bugün CHP'nin en büyük sorunu iktidarla mücadele etmekten çok, kendi içinde yaşadığı güven krizidir.

Parti tabanı, "CHP bundan sonra nasıl yönetilecek?" sorusuna cevap arıyor.

Kurultay Davası Gölgesinde Siyaset

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından başlayan hukuki süreç, yalnızca mahkeme salonlarını değil, parti yönetimini de etkiliyor.

Kurultayla ilgili açılan davalar üzerinden yapılan tartışmalar, parti içinde meşruiyet tartışmasını da beraberinde getirdi.

Hukuki süreç devam ederken yapılan her açıklama, siyasi tansiyonu biraz daha yükseltiyor.

Mahkemenin vereceği karar ne olursa olsun, CHP'nin önünde kolay bir süreç bulunmuyor.

Çünkü mesele artık yalnızca hukuk değil...

Mesele güven.

Kılıçdaroğlu'nun Mesajları

Eski Genel Başkan şimdi Mutlak Butlan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalar, siyasette geniş yankı uyandırdı.

Kılıçdaroğlu, parti içindeki tartışmaların kişiselleştirilmemesi gerektiğini vurgularken, hukukun işlemesi gerektiğini savunuyor.

Ancak bu açıklamalar, parti içerisinde farklı şekillerde yorumlanıyor.

Bir kesim Kılıçdaroğlu'nun yeniden aktif siyasete dönmesinin CHP'yi toparlayacağını düşünüyor.

Başka bir kesim ise yeni bir liderlik anlayışının artık kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Asıl dikkat çeken nokta ise Kılıçdaroğlu'nun hiçbir açıklamasında parti tabanını ayrıştıracak sert bir dil kullanmaması.

Bu da onun hâlâ önemli bir siyasi ağırlığa sahip olduğunu gösteriyor.

Özgür Özel'in En Büyük Sınavı

Özgür Özel, genel başkan seçildiği günden bu yana belki de hiç bu kadar zorlanmadı.

Bir taraftan belediyelere yönelik soruşturmalar...

Diğer taraftan parti içindeki muhalefet...

Bir yandan da kurultay tartışmaları...

Bütün bunların üzerine yargı sürecinin oluşturduğu belirsizlik eklendi.

Özgür Özel'in en büyük sınavı artık yalnızca iktidara muhalefet yapmak değil, kendi partisindeki birlik duygusunu yeniden inşa etmektir.

Aksi halde CHP içerisindeki ayrışma daha görünür hâle gelebilir.

830 Delegenin Kurultay Talebi

Son günlerde en çok konuşulan başlıklardan biri de çok sayıda kurultay delegesinin olağanüstü kurultay talebidir.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre yaklaşık 830 delegenin yeni bir kurultay yapılmasını istediği ifade ediliyor.

Eğer bu talep parti organlarında güçlü bir karşılık bulursa, CHP yeni bir iç hesaplaşma sürecine girebilir.

Kurultay yapılması hâlinde yalnızca genel başkanlık değil, Parti Meclisi'nden Merkez Yönetim Kurulu'na kadar tüm dengeler yeniden şekillenebilir.

Yapılmaması durumunda ise parti içindeki tartışmaların uzun süre gündemde kalması ihtimali göz ardı edilmemelidir.

CHP'yi Bekleyen Üç Senaryo

Önümüzdeki dönemde CHP açısından üç temel senaryo öne çıkıyor.

İlk senaryo, yargı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte mevcut yönetimin görevine devam etmesi ve parti içindeki tansiyonun zamanla düşmesi.

İkinci senaryo, olağanüstü kurultay kararı alınarak delegelerin yeniden sandığa gitmesi ve partinin yeni bir yönetim yapısıyla yoluna devam etmesi.

Üçüncü ve en riskli senaryo ise hukuki belirsizlik ile parti içi çekişmenin uzaması. Böyle bir tablo, CHP'nin enerjisini iç tartışmalara yönlendirebilir ve muhalefet kapasitesini olumsuz etkileyebilir.

Muhalefetin En Büyük İhtiyacı Güven

Türkiye'nin ana muhalefet partisinin uzun süre kendi iç tartışmalarıyla gündeme gelmesi, sadece CHP açısından değil, Türk siyaseti açısından da önemli sonuçlar doğurabilir.

Seçmen, muhalefetin kendi sorunlarını çözebilen, kurumsal yapısını güçlendiren ve ülkenin temel meselelerine odaklanan bir görüntü vermesini bekliyor.

Parti içindeki fikir ayrılıkları demokrasinin doğal bir parçasıdır.

Ancak bu ayrılıkların yönetilememesi, kurumsal yapıya zarar verebilir.

Sonuç

CHP bugün yalnızca bir liderlik tartışmasının içinde değildir.

Aynı zamanda kurumsal kimliğini, parti içi demokrasisini ve geleceğe yönelik siyasi rotasını yeniden tanımlamaya çalışmaktadır.

Yargı sürecinin nasıl sonuçlanacağı kadar, bu süreçte parti yönetiminin ve tüm aktörlerin nasıl bir dil kullanacağı da belirleyici olacaktır.

Siyasette hiçbir kriz sonsuza kadar sürmez. Ancak krizlerin nasıl yönetildiği, partilerin geleceğini belirler.

CHP'nin önünde şimdi kritik bir tercih duruyor.

Ya iç tartışmaların gölgesinde yıpranan bir muhalefet görüntüsü vermeye devam edecek ya da ortak aklı önceleyen, kurumsal yapısını güçlendiren ve topluma yeniden güven veren bir siyasal çizgi oluşturacak.

Önümüzdeki haftalar ve aylar, yalnızca CHP'nin değil, Türkiye siyasetinin de yönünü belirleyebilecek gelişmelere sahne olabilir.