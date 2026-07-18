Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede sürdürdüğü yol yenileme çalışmaları kapsamında İznik'te ulaşımı güvenli ve konforlu kılacak yatırımlarına devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yollar yenileniyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir belediyesi ekipleri, İznik ilçesine bağlı Aydınlar ve Derbent mahallelerinde toplam 4 bin 700 metre uzunluğundaki güzergahta sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Bölgede kırsal ulaşım ağı güçlendiren çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri hedefleniyor.



BÜYÜKŞEHİR'DE ULAŞIM TEYAKKUZU



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, sathi kaplama çalışmalarıyla kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini belirterek 'Kesintisiz ulaşım için şehrimizin hangi noktasında ulaşım yatırımına ihtiyaç duyuluyorsa orada bütüncül bir planlama yaparak gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ulaşımda güvenliği ve konforu artırma hedefiyle ekiplerimiz teyakkuz halinde dört koldan çalışıyor. Hemşehrilerimize layık oldukları imkanları sağlamak için planlama ve yatırımlarımız devam edecek.' ifadeleri kullandı.



'YOLLARIMIZ ÇOK GÜZEL OLDU'



Çalışmalardan dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Aydınlar Mahalle Muhtarı Mehmet Kobak, 'Yollarımız çok güzel oldu. Ulaşım konforumuz arttı. Bu hizmetten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyorum' dedi.