Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 'Minik Şefler Tatilde Mutfakta' etkinliği, başladı. Pastacılık ve aşçılık atölyelerinde minik şefler hem eğleniyor hem de mutfak becerilerini geliştiriyor. Başkan Ömer Eşki, çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunan etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin 4-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği 'Minik Şefler Tatilde Mutfakta' etkinliği, yaz tatiline eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunarak yoğun katılımla başladı. Evka-3 Mahallesi'ndeki Mutfak Atölyesi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar hem mutfak becerilerini geliştiriyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Büyük ilgi gören atölyeler, 24 Temmuz 2026 tarihine kadar farklı içeriklerle devam edecek.

Tatlıdan makarnaya renkli atölyeler

Temmuz ayı boyunca sürecek program kapsamında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde mutfağın eğlenceli dünyasını keşfediyor. Pastacılık - Gökkuşağı Tatlı Atölyesi, 6, 7, 13, 14, 20 ve 21 Temmuz tarihlerinde düzenlenirken; Aşçılık - Renkli Makarna Atölyesi ise 9, 10, 16, 17, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Atölyeler sabah 10.00 ve öğleden sonra 14.00 olmak üzere iki ayrı seansta yapılıyor.

Hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Çocukların mutfakta güvenli çalışma, hijyen, ekip çalışması ve üretmenin mutluluğunu deneyimlediği atölyelerde ortaya birbirinden renkli ve lezzetli ürünler çıkıyor. Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği etkinlik, çocukların yaz tatilini verimli ve eğitici bir ortamda değerlendirmesine katkı sağlıyor.

Başkan Eşki: 'Çocuklarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaz tatilini çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle değerlendirmeyi önemsediklerini belirterek, 'Çocuklarımızın yeni beceriler kazanabileceği, üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşayacağı etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Minik şeflerimizin mutfağa gösterdiği yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Yaz boyunca çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak nitelikli etkinliklerle onların yanında olmayı sürdüreceğiz.' dedi.