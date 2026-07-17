İSTANBUL (İGFA) - Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde 1 Mayıs 2026 tarihinde karaya oturan Kamerun bayraklı 'NINOVA' isimli geminin kurtarma operasyonu başarıyla tamamlandı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, geminin yük tahliye çalışmalarının 7 Temmuz'da başlatıldığı ve çalışmaların tamamlanmasının ardından 11 Temmuz 2026 tarihinde bulunduğu yerden kurtarıldığı bildirildi.

Kurtarma operasyonu kapsamında güvenli şekilde yüzdürülerek sahilden uzaklaştırılan gemide, gerekli dalış ve karina kontrolleri gerçekleştirildi. Hasarlı bölgelere yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin sevki için hazırlıklar tamamlandı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 16 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen yedekli seyir raporu ile NINOVA gemisinin Aliağa'ya sevkinin sağlandığı belirtilirken, operasyon sürecinde görev alan tüm kurum ve ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

???? 1 Mayıs 2026 tarihinde Karasu sahilinde karaya oturan Kamerun bayraklı 'NINOVA' isimli gemi, 7 Temmuz'da başlatılan yük tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından 11 Temmuz 2026 tarihinde başarıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.



Kurtarma operasyonu kapsamında gemi: pic.twitter.com/bBbb8dnY1Y — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) July 17, 2026