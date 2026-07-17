Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin 25 Mart 2009 tarihinde hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturmanın kapsamının genişletildiği ve kamuoyunda uzun yıllardır tartışılan birçok iddianın yeniden mercek altına alındığı öğrenildi.

Askeri personel ve pilotlar soruşturma kapsamında

Edinilen bilgilere göre dosyada yalnızca sivil görevliler değil, olay döneminde görev yapan askeri personel, helikopter pilotları, askeri kaza kırım ekibinde yer alan görevliler ile bazı emniyet personeli de şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, kazanın ardından hazırlanan teknik raporlar, delillerin korunması süreci ve olay yerine yönelik işlemler başta olmak üzere birçok başlığı kapsadığı ifade ediliyor.

27 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakimlik, 8 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü gibi adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.

Soruşturmanın kapsamı genişleyebilir

Soruşturma dosyasında yeni bilgi ve belgelere ulaşılması halinde yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Savcılık kaynakları, dosyadaki teknik incelemelerin ve dijital deliller üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gelişmelere sahne olabileceği ifade ediliyor.

Kaza yıllardır tartışma konusu olmuştu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazası, meydana geldiği günden bu yana Türkiye'nin en çok tartışılan olaylarından biri olmuştu. Kazanın ardından yürütülen soruşturmalarda delillerin karartıldığı, bazı cihazların yerinden söküldüğü ve arama-kurtarma sürecinde ihmaller yaşandığı yönündeki iddialar uzun yıllar kamuoyunun gündeminde yer aldı.

Son operasyon ve tutuklama kararları, dosyanın yeniden kapsamlı biçimde ele alındığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

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