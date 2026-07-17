CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan üç yeni dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Fezlekelerin Meclis Başkanlığı'na ulaşmasının ardından süreç Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da devam edecek.

Muhalefet ile iktidar arasında siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir dönemde gelen yeni fezlekeler, Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Üç ayrı dosya Meclis Başkanlığı'na gönderildi

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında hazırlanan üç ayrı yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren dosya, Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle TBMM Başkanlığı'na ulaştırıldı. Dokunulmazlığı kaldırılması istenen CHP'li vekiller şunlar:

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları Karma Komisyona sunuldu.

Meclis Başkanlığı tarafından kayda alınan dosyalar, anayasal prosedür gereği değerlendirilmek üzere Karma Komisyon'a sevk edilecek.

Süreç nasıl işleyecek?

TBMM İçtüzüğü uyarınca dokunulmazlık dosyaları önce Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından inceleniyor.

Komisyonun hazırlayacağı raporun ardından dosyaların Genel Kurul gündemine alınıp alınmayacağına karar veriliyor. Genel Kurul'un gündemine gelmesi halinde ise milletvekilleri oylama yaparak dokunulmazlığın kaldırılıp kaldırılmayacağına karar veriyor.

Ancak uygulamada birçok fezleke uzun süre komisyon aşamasında bekleyebiliyor.

Dosyaların içeriği henüz açıklanmadı

Meclis'e gönderilen üç yeni dosyanın hangi konuşma, açıklama veya eylemler nedeniyle hazırlandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma dosyalarının ayrıntılarının ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Siyasi gündemde yeni tartışma başlatabilir

Özgür Özel hakkında peş peşe gelen yeni dokunulmazlık dosyalarının, önümüzdeki günlerde siyasi tartışmaların merkezinde yer alması bekleniyor.

İktidar cephesi sürecin hukuki çerçevede yürütüldüğünü savunurken, muhalefetin dosyaları siyasi baskının bir parçası olarak değerlendirmesi bekleniyor.

TBMM'deki komisyon süreci ve olası Genel Kurul takvimi yakından takip edilecek.

Dokunulmazlık sürecinde bundan sonra ne olacak?

Üç fezleke TBMM Başkanlığı kayıtlarına alındı.

Dosyalar Karma Komisyon'a sevk edilecek.

Komisyon incelemesinin ardından rapor hazırlanacak.

Gerek görülmesi halinde dosyalar TBMM Genel Kurulu'nun gündemine taşınacak.

Son kararı Genel Kurul verecek.

Gözler Meclis'te

Siyasi gündemin en önemli başlıklarından biri haline gelen dokunulmazlık dosyalarının nasıl sonuçlanacağı, hem hukuk hem de siyaset çevreleri tarafından yakından izleniyor. Sürecin önümüzdeki haftalarda TBMM gündemini meşgul etmesi bekleniyor.

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