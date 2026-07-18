Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen 'Evimiz Atölye Projesi', üretime katılımı artıracak yeni eğitimlerle büyümeye devam ediyor. Proje kapsamında bu kez Yalınayak Mahallesi'nde yaşayan kadınlara yönelik mum yapım atölyesi düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - Trafik Park'ta gerçekleştirilen mum yapım atölyesinde kadınlar hem yeni bir üretim alanı keşfetti hem de ekonomik kazanca dönüşebilecek bir meslek öğrendi.

Atölyeye, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de katıldı. Tüm kadınlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Meral Seçer, yeni projeler üzerinde çalıştıklarının bilgisini de paylaştı. Toplam 46 kadının yer aldığı etkinlikte katılımcılar, mum üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Kadınlar mum üretiminin inceliklerini uygulamalı olarak öğrendi

Atölyede katılımcılara yalnızca mum yapımı değil, aynı zamanda mum kalıbı hazırlama teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi. Hammadde seçimi, kalıp hazırlığı, döküm ve son şekillendirme aşamalarını tek tek deneyimleyen kadınlar, kendi ürünlerini ortaya çıkardı. Kadınların hem el becerilerini geliştirmesini hem de ev ortamında gelir elde edebilecekleri yeni bir üretim alanıyla tanışmasını amaçlayan atölye çalışmaları önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Hedef, evdeki emeği ekonomik değere dönüştürmek

'Evimiz Atölye Projesi' kapsamında düzenlenen eğitimlerle kadınların üretime daha aktif katılması, sosyal hayatta daha görünür olması ve evde ortaya koydukları emeği ekonomik kazanca dönüştürebilmeleri hedefleniyor. Farklı alanlarda gerçekleştirilen atölyeler sayesinde kadınlar hem yeni beceriler kazanıyor, hem de üretim yaparak aile bütçelerine katkı sağlayabilecek alternatif gelir kapılarıyla tanışıyor. Atölye kapsamında anneler eğitim alırken, çocuklar da Trafik Park'ın sunduğu etkinlik alanlarında eğlenceli bir gün geçirdi. Akülü araçlara binen çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrenirken, alanda bulunan halka atma ve Tarsus Kulesi oyunlarında da keyifli vakit geçirdi.

'Evimiz Atölye Projesi', Mersin'in farklı mahallelerinde kadınlarla buluşmayı sürdürecek

Atölyenin sonunda kadınlar, kendi emekleriyle ilk mumları üretmenin mutluluğunu yaşadılar. İlk kez mum üretimi deneyimleyen katılımcılar, hem yeni bir hobi edinmenin hem de ekonomik değere dönüşebilecek bir beceri daha kazanmanın sevincini yaşadı. 'Evimiz Atölye Projesi'; kadınların üretim gücünü destekleyen, dayanışmayı artıran ve sosyal yaşamın içinde daha aktif rol almalarını sağlayan çalışmalarla, Mersin'in farklı mahallelerinde kadınlarla buluşmayı sürdürecek.

Meral Seçer: 'Atölyelerin; eğitici, sosyalleştirici ve gelir getirici türden olmasına dikkat ediyoruz'

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, 'Evimiz Atölye Projesi' kapsamında oyuncak yapımı dışında, mum yapımı atölyesi de gerçekleştirdiklerini söyledi. Atölyelerin hem eğitici hem de sosyalleştirici özelliği olduğunu ifade eden Meral Seçer, 'Bu etkinlikler hem anneleri hem de çocukları çok mutlu ediyor. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz 'Evimiz Atölye Projesi' kapsamında, atölyelerimizi ve etkinliklerimizi farklılaştırarak daha çok kadınla bir araya geleceğiz' dedi.

Atölyeleri seçerken hem eğitici hem de gelir kapısı oluşturabilecek türden olmasına dikkat ettiklerini sözlerine ekleyen Meral Seçer, 'Kadınların dışarıdan almak yerine, evde kendilerinin yapabileceği ürünlere yönelik atölyeleri tercih ediyoruz. Böylece hem el becerileri ve yetenekleri ortaya çıkıyor, hem de ekonomilerine bir nebze olsa katkı sağlanıyor. Bu ürünleri eşine, dostuna, komşusuna hediye olarak da verebiliyor' diye konuştu.