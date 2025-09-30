Finans kurumu Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), perakende ve KOBİ kredilerinde risk karar süreçlerini hızlandırmak için AI lideri Provenir'in platformunu seçti. Söz konusu iş birliği, TEB'in müşteri deneyimini iyileştirmeyi ve rekabet avantajını artırmayı amaçlıyor.PRNewswire / PARSIPPANY (ABD) - Yapay zekâ risk karar verme yazılımında dünya lideri olan Provenir, bugün Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), perakende ve küçük işletme kredilendirme ürünleri için toplu risk karar verme süreçlerini hızlandırmak amacıyla Provenir Yapay Zekâ Destekli Karar Verme Platformu'nu seçtiğini duyurdu.

1927 yılında kurulan TEB, Türk bankacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından biridir. TEB, kuruluşundan bu yana yatırım, leasing, faktoring ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösterirken, şube ağını genişletmiş, ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmiştir.

TEB, Provenir ile artan müşteri tabanının taleplerini karşılamak ve daha iyi rekabet avantajı elde etmek için toplu risk karar verme sürecinde hız ve çevikliği artırmayı hedefliyor.

"Provenir'in yapay zekâ tabanlı, düşük kodlu risk karar platformu, ihtiyacımız olan esnekliği sağlıyor, karar verme sürecini hızlandırmak için daha derin içgörüler sunuyor ve daha iyi bir müşteri deneyimi için daha hızlı ve kolay bir şekilde çalışmamızı sağlıyor" diyen TEB Bireysel ve Mikro KOBİ Kredileri Genel Müdür Yardımcısı Osman Durmuş, şunları kaydetti:

"Provenir, Türkiye'de sayıları giderek artan seçkin finansal hizmet liderlerini desteklemektedir. Provenir Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Louis Garner, "Hızlı ve geniş ölçekte bilinçli kararlar almak için sınıfının en iyisi yapay zekâ karar verme sistemini sunmak üzere TEB ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi, Louis Garner, Provenir Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı. "Düşük kod teknolojisiyle Provenir AI Destekli Karar Verme Platformu, karar verme modeli oluşturmanın ve sürdürmenin zorluğunu ortadan kaldırarak TEB'in en önemli varlığı olan müşterileri için ürün geliştirmeye odaklanmasını sağlıyor."

Provenir'in AI Destekli Karar Verme Platformu, karar verme, veri ve karar zekasının gücünü bir araya getirerek daha akıllı kararlar alınmasını sağlar. Bu benzersiz teklif, tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca karar verme yeniliklerini destekleyerek müşteri deneyimini iyileştirir, sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme, finansal hizmetlere erişim, iş çevikliği ve daha fazlasını sağlar.

PROVENİR HAKKINDA

Provenir'in Yapay Zekâ Karar Verme Platformu, bankalar, telekom şirketleri, fintech şirketleri ve diğer birçok finansal hizmet sağlayıcısına, tek bir platform üzerinden müşteri yaşam döngüsü boyunca değeri en üst düzeye çıkarma ve riski en aza indirme olanağı sunar.

Provenir, en son teknolojiyi, verileri ve yapay zekayı bir araya getirerek güçlü ve etkili kararlar oluşturur ve son derece kişiselleştirilmiş deneyimler sunar. Platformumuz, işe alım sürecini kolaylaştırmaktan başvuru sahtekarlığını önlemeye, müşteri yönetimini optimize etmekten tahsilatları güçlendirmeye kadar, kuruluşların karar verme yaklaşımını dönüştürür.

Dünyanın önde gelen finansal hizmet sağlayıcılarının güvendiği Provenir, 60'tan fazla ülkede inovasyonun merkezinde yer almakta ve yılda 4 milyardan fazla işlemi gerçekleştirmektedir.