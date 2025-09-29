Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki en prestijli etkinliklerden biri olan TEKNOFEST 2025’te, İzmir Fen Lisesi öğrencisi Barkın Özsoy önemli bir başarıya imza attı.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde çalışmalarını sürdüren öğrenci, hazırladığı proje ile “Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması” finalinde “Hava ve İklim Kategorisi” alanında Türkiye birincisi oldu.

Danışman öğretmen Dr. Gülseren Coşkun rehberliğinde yürütülen “Açık-Kaynaklı Taşınabilir Hava Kitlesi Ölçüm Kitleri: Opaque” projesi, iklim değişikliğinin hava ve iklim üzerindeki etkilerini analiz ederek gençlerin çevresel sorunlara duyarlılığını artırmayı ve sürdürülebilir bir yaşam için somut çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası platformlarda elde edilen bu başarı, İzmir eğitim camiasının bilimsel çalışmalar ve projeler konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencimiz Barkın Özsoy’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.