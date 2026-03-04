Artık Omdia'nın bir parçası olan Enterprise Strategy Group, MWC Barcelona 2026'da Huawei'in Yeni Nesil OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage ürününe ilişkin bir teknik doğrulama raporu yayınladı.

PRNEWSWİRE / BARCELONA, İSPANYA (İGFA) - Raporda, yapay zeka çağında kurumsal veri hacimlerinin hızla büyüdüğü, kurumların çalışma şeklini yeniden şekillendirdiği ve performans, esneklik, zeka ve maliyet etkinliği açısından depolama altyapısının çıtasını yükselttiği vurgulanıyor. Birçok depolama tedarikçisi all-flash çözümler sunarken, mimari tasarımda verilen ödünler genellikle performans, güvenilirlik ve maliyet arasında denge kurmayı zorlaştırmakta ve sonuçta kuruluşlara sağlanan faydaları sınırlamaktadır.

Rapor, Yeni Nesil OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage'ın performans, esneklik, akıllı yönetim ve toplam sahip olma maliyeti (TCO) açısından kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır. Sonuçlar, ürünün bu kilit alanlarda öncü olduğunu ve yüksek performans, güçlü esneklik ve optimum TCO'nun cazip bir kombinasyonunu sunarak pazar içi rekabette avantaj sağladığını doğrulamaktadır. Bu, dijital ve akıllı dönüşüm açısından kurumsal ihtiyaçları karşılar.

Simüle edilmiş yüksek eşzamanlı bir veritabanı ortamında yapılan testler, all-flash sistemin 876.256 IOPS'yi aşan ultra yüksek performansı koruduğunu ve ortalama yanıt süresinin yalnızca 32 μs olduğunu göstermektedir. Sistem çeşitli verileri bloklar, dosyalar ve nesneler için yerel ve paralel mimari ile depolamaktadır.

Aktif-aktif çözümü, veri merkezleri arasında sorunsuz yük devretmeyi destekler. SmartMatrix full-mesh mimarisi, sekiz denetleyici muhafazasından yedisinin arızalanmasını hizmet kesintisi olmadan tolere edebilir. FlashEver, nesiller arası yakınsamayı mümkün kılar ve depolama değişimi sırasında hizmet kesintilerini ortadan kaldırır. Sistem, hem SAN hem de NAS için yerleşik fidye yazılımı tespiti ile uçtan uca akıllı koruma sağlar.

iMaster DME veri yönetimi platformunun DataMaster aracı, dakikalar içinde otomatik sistem sağlığı değerlendirmesi, performans eğilimi tahmini ve arıza tespiti sağlar.

Ayrıca beş yıllık TCO analizi, New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash Storage'ın geleneksel hibrit depolamaya kıyasla TCO'yu %64'e kadar azaltabileceğini göstermektedir. Bu sayede tedarik, İşletme ve Bakım ve enerji tüketiminde önemli tasarruflar elde edilir.

Huawei Veri Depolama Ürün Hattı Başkanı Yuan Yuan, 'Enterprise Strategy Group'un bu teknik onayı, Huawei'nin depolama teknolojisi inovasyonunda süregelen liderliğini gösteriyor. İleriye dönük olarak, inovasyon çalışmalarımızı derinleştirmeye ve sektörler genelinde dijital ve akıllı dönüşümü hızlandırmaya yardımcı olmaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

ENTERPRİSE STRATEGY GROUP HAKKINDA

Artık Omdia'nın bir parçası olan Enterprise Strategy Group, odaklanmış ve eyleme geçirilebilir pazar istihbaratı, talep yönlü araştırma, analist danışmanlık hizmetleri, GTM strateji rehberliği, çözüm doğrulamaları ve kurumsal teknoloji satın alma ve satışını destekleyen özel içerikler sağlar.