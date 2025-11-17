Bunlar da ilginizi çekebilir

Eğitim de dokuz günlük ara tatil sona erdi...

Teklif verecek firmaların, teklif bedelinin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat sunmaları gerekiyor.

İhale dokümanı, TCDD Taşımacılık Ankara Bölge Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu bürosunda veya kurumun resmi internet sitesinde görülebilecek. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin dokümanı KDV dahil 500 TL karşılığında satın almaları zorunlu tutuluyor.

Tekliflerin belirtilen tarih ve saate kadar TCDD Ankara Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu'na teslim edilmesi gerekiyor.

Türkiye'nin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor

ANKARA (İGFA) - TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü, çeken araçların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1000 ton patinaj kumu alımı için ihale ilanını yayımladı. Açık ihale usulüyle yapılacak alımda yalnızca yerli isteklilerden teklif kabul edilecek.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Ankara Bölge Müdürlüğü, çeken araçlarda kullanılmak üzere 1000 ton patinaj kumu alımı için 27 Kasım 2025'te açık ihale düzenleyeceğini duyurdu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.