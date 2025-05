Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenle anıldı.ANKARA (İGFA) - Tören, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşti ve Önder'in vefatı siyaset dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ile çok sayıda milletvekili ve partili katıldı. Bahçeli, törenden önce Önder için hazırlanan anma köşesini ziyaret ederek DEM Parti milletvekillerine taziye dileklerini iletti. Bahçeli’ye, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bazı MHP milletvekilleri eşlik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törende yaptığı konuşmada, Sırrı Süreyya Önder'in sevecen, nüktedan ve dost canlısı kişiliğiyle herkesin sevgisini kazandığını vurguladı. Önder’in en zor koşullarda bile çevresine samimi gülüşüyle enerji verdiğini belirten Kurtulmuş, “Sırrı Süreyya Bey, en zorlu tartışmalarda bile ortamı rahatlatan, dostluk ve kardeşlik iklimini güçlendiren bir kişiydi. Onun gülmeyen bir halini görmek neredeyse mümkün değildi” dedi.

Kurtulmuş, Önder’in bu topraklara olan derin bağlılığına da dikkat çekti: “Sırrı Süreyya Önder, bu ülkenin her karışını seven, bu medeniyetin evladı olmaktan gurur duyan bir yurtseverdi. Bu sevgisini sadece sözde değil, hayatının her anında ortaya koydu.” Kurtulmuş, Önder’in barış, dostluk ve kardeşlikten yana tavrıyla Türkiye’nin önemli bir sürecinde kilit rol oynadığını da hatırlatarak, kendisine Allah’tan rahmet diledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da törende Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder’e ve partililere başsağlığı dileklerini iletti. Tören, Önder’in anısına duyulan saygı ve sevgiyle dolu duygusal anlara sahne oldu.

