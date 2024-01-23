Gelecek ve Saadet Partileri arasında İsveç krizi yaşandı. Saadet Partisi Meclis Grubu ikiye bölündü. Gelecek Partisi'nin katılımıyla kurulmuş olan Saadet Partisi Meclis Grubu'nda, İsveç'in NATO üyeliği nedeniyle görüş ayrılığı yaşanıyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen İsveç’in NATO’ya üyeliği konusundaki oylamada Gelecek Partisi karşı çıkmayacaklarını açıklarken Saadet Partisi ise reddedeceklerini söyledi. Böylece Gelecek Partisi'nin katılımıyla kurulmuş olan Saadet Partisi Grubu, İsveç konusunda fiilen ikiye bölünmüş oldu.

İlk önce Saadet Partisi Grubu ismiyle birleşen Gelecek ve Saadet Partisi'nde İsveç'in NATO üyeliği hususunda fikir ayrılığı yaşandı. Gelecek Partisinin İsveç'in NATO üyeliğine "kabul" diyeceğini İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin duyurdu. Genel Kurulda Saadet Partisi adına da İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya konuşarak "ret" oyu kullanacaklarını açıkladı.

SAADET VE GELECEK PARTİSİNİN TBMM'DE NATO TARTIŞMASI

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, İsveç'in terörle mücadele konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti. Öte yandan Şahin, Türkiye'nin yalnızlaşmaması ve dışlanmaması için İsveç'in NATO'ya katılması teklifine kabul oyu vereceklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"İsveç’in Gazze’de yer alan tutumunu da olumlu buluyoruz. İsveç Filistin’i destekliyor. Herhangi bir tercih dış politikayı kökten düzeltmez. Şayet TBMM’nin tercihi neredeyse tam üye olarak kabul eden İsveç’in üyeliğinin onayı yönünde gerçekleşirse, oy tercihimiz iktidarın yanlış politikalarını not ederek, Türkiye’nin yalnızlaşmaması ve dışlanmaması noktasında İsveç’in üyeliğine karşı çıkmadığımızı söylemek istiyorum."

SAADET PARTİLİ KAYA: TÜRKİYE AMERİKA TUZAĞIYLA KARŞI KARŞIYA

Şahin'in bu sözlerine karşılık olarak Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, ret oyu kullanacaklarını ilan etti. Kaya, Türkiye'nin İsveç üzerinden ABD'nin tuzağına çekilmek niyetinde olunduğunu belirterek şöyle konuştu

"Batı Rusya’yı sıkıştırıyor. Rusya ne bugün ne de yarın Amerika’nın çevreleme politikasını kabul etmeyecek. NATO ve Rusya arasında çıkacak savaş Türkiye için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Türkiye hayır demeli, Türkiye İsveç üzerinden Amerika tuzağına çekilme ile karşı karşıyadır. Türkiye’ye patriotları vermeyen, s400’ler nedeniyle bize ambargo uygulayan Amerika bize oyun kuruyor. F16 alacağımızın garantisi yok."