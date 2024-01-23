Yerel seçimlere yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürerken, merakla beklenen İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhuriyet’in kulislerden edindiği bilgiye göre İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cengiz Topel Yıldırım’la adaylık konusunda uzlaşmaya vardı.

Kulislerden edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta sonu İYİ Parti’de Ankara adayının belirlenmesi için hareketli geçti. Aday adaylarının isimleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda geçtiğimiz hafta müzakerelerin yürütülmesinin ardından Cengiz Topel Yıldırım, Akşener ile son kez görüştü ve uzlaşı sağlandı. Yıldırım’ın Çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Geçmişte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığını da yapan Cengiz Topel Yıldırım'ın İyi Parti'Iden aday olmasının Mansur Yavaş'a zarar verebileceği de kulislerde kuonuşuluyor. Özellikle Ak Parti Kulislerinde Yıldırım'ın adaylığı desteklenirken, CHP'de endişe ile bakıldığı kaydedeliyor.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?

Cengiz Topel Yıldırım, 17 Ağustos 1964 tarihinde Nevşehir'in Kozaklı’da doğdu. İncirli İlkokulu, Etlik Ortaokulu ve Ankara Lisesi’nin ardından, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu olan Cengiz Topel Yıldırım, 2008 yılında Ankaragücü yönetimine girdi. 2014 yılındaki seçimlerde CHP'nin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan adayı oldu. 15 Şubat 2016 tarihinde CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. İşte Cengiz Topel Yıldırım'ın hayatı.

Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına rağmen tüm yaşamını Ankara'da geçirmiş bir isimdir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Yıldırım, Ankaragücü yönetimindeki çalışmaları ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e karşı mücadelesi ile dikkat çekti. Gökçek’e karşı yönetimi kazandı.

Daha sonra Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in Ankara Ticaret Odası (ATO) seçimlerine katıldığı dönemde yine sahnedeydi. ATO’da daha sonra FETÖ’cü ekip olarak bilinen isimlere karşı da mücadele verdi. Şu anki ATO Başkanı Gürsel Baran’ın seçimleri kazanması için destek verdi.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Lise yarında, Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara’ya olan tutkusunu, Ankaragücü’nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulundu. 28 Mart 2009 tarihinde ise, delegelerin tamamının oylarıyla Ankaragücü 39. Dönem Kulüp Başkanı oldu.

Ankaragücü taraftarlarının çok sevdiği eski Başkanı Cengiz Topel Yıldırım, 2014 yılındaki seçimlerde CHP'nin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan adayı oldu. 15 Şubat 2016 tarihinde CHP Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Cengiz Topel Yıldırım, evlidir ve Boran ile Emre’nin babasıdır.

Uzun süre eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başdanışmanlığını” da yapan Yıldırım, özellikle İç Anadolu bölgesinde çalışma yaptı.

Aynı zamanda işadamı olan Yıldırım, her fırsatta genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.