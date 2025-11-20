TBMM Genel Kurulu, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenleri tüm boyutlarıyla incelemek, koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirmek amacıyla 22 üyeli bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını oybirliğiyle kabul etti. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu, çocukların suça sürüklenmesine yol açan etkenleri detaylı şekilde inceleyerek, toplumsal yaşama etkin katılımlarını artıracak önlemleri belirlemek için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi. Komisyon 22 üyeden oluşacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmalarını sürdürebilecek.

SİYASİ PARTİLERDEN ORTAK VURGU: ÖNLEYİCİ VE REHABİLİTE EDİCİ TEDBİRLER

Genel Kurulda yapılan görüşmelerde, çocukların suça sürüklenmesinin bireysel davranışlardan çok toplumsal kırılmaların bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, çocukların dijital içeriklerden etkilendiğine işaret ederek, cezalandırmanın değil, koruyucu, önleyici ve rehabilite edici tedbirlerin önemini vurguladı.

Partilerin konuyla ilgili görüşmeleri ardından yapılan oylamada komisyon kurulması kabul edildi.

Komisyon, çocukların suça sürüklenmesinin sebeplerini araştıracak, koruyucu ve önleyici tedbirler geliştirecek ve çocukların toplumsal yaşama etkin katılımını artıracak öneriler hazırlayacak.