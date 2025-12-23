Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP lideri Özgür Özel'den aday ofisinde: İktidar için sandığı bekliyoruz

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.