Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Gerger Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda; 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.