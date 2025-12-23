Ticaret Bakanlığı, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyacak Havayolu Gümrük Beyan Sistemini 2 Mart 2026 itibarıyla ülke genelinde uygulamaya alıyor.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde etkin, güvenli ve kesintisiz elektronik bilgi paylaşımını sağlamak amacıyla yürüttüğü Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi kapsamında önemli bir adım attı. Projenin hukuki altyapısını oluşturan 2025/13 sayılı Genelge, 2 Mart 2026 yürürlük tarihiyle yayımlandı.

Genelge ile birlikte, Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin gümrük idaresine elektronik ortamda sunulmasını sağlayan Havayolu Gümrük Beyan Sisteminin uygulama esasları, sorumlulukları ve operasyonel süreçleri netleştirildi. Halihazırda Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes Havalimanlarında pilot olarak uygulanan sistem, genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte tüm uluslararası havalimanlarında devreye alınacak. Böylece havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük beyan süreçlerinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanmış olacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada yeni sistemle birlikte; havayolu beyan formu ve ek belgeler kağıtsız ortamda sunulacağı, manuel işlem yükü azaltılacağı, veri güvenliği güçlendirileceği ve veri temelli karar alma mekanizmaları etkinleştirileceği belirtildi. Ayrıca idari açıdan risk analizi, izleme ve denetim kapasitesinin önemli ölçüde artırılması hedeflendiği uygulama ile hızlı ve kolay bir gümrük sürecinin de oluşturulması planlandı.

Bu bütüncül yapı; dış ticaret lojistiğinde hız, etkinlik ve koordinasyonu artırarak Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamasını amaçladı.