Bursa İnegöl Belediyesi'nin vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişebilmesi için geliştirdiği 'Senin Belediyen' isimli mobil uygulama, sunduğu hizmetlerle vatandaşlara ciddi kolaylıklar sağlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin vatandaşların belediyecilik hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla 2022 yılı Ocak ayında hayata geçirdiği 'Senin Belediyen' isimli mobil uygulama, sağladığı kolaylıklar ve hizmetlere hızlı erişimle İnegöl halkının beğenisini kazandı.

İÇERİSİNDE YOK YOK

Dijital dönüşüm ve değişim sürecinin bir parçası olarak geliştirilen Senin Belediyen Mobil Uygulaması ile tüm belediye hizmetleri tek bir platformda bir araya gelirken, vatandaşlar zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın birçok önemli belediyecilik faaliyetini en kolay şekilde gerçekleştirebiliyor.

Uygulama belediye hakkında her türlü bilgi, güncel haberler ve duyurular, ihaleler, etkinlikler, istatistikler, hizmet rehberi, nöbetçi eczaneler, projeler ve meclis kararları gibi birçok alana erişim imkânı sağlıyor.

Ayrıca vatandaşlar öneri, dilek ve şikâyetlerini de hızlı bir şekilde iletebiliyorlar. Şehirdeki 17 kamera sayesinde kentin önemli noktaları da dünyanın her yerinden canlı olarak anlık izlenebiliyor.

TÜM VATANDAŞLARIMIZIN TELEFONLARINDA OLMALI

Senin Belediyen uygulamasına ilişkin konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 'Uygulamanın amaçlarından biri vatandaşla belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek ve işlemleri birkaç dokunuşla en hızlı şekilde çözebilir hale getirmek. İnegöl'e dair pek çok şey bu uygulama ile tek noktaya sabitlenmiş oldu. Eğer Senin Belediyen uygulamasını kullanmayan vatandaşlarımız varsa, tüm vatandaşlarımızı belediye hizmetlerine daha kolay erişebilmek için bu uygulamayı indirmeye bir kez daha davet ediyorum. Uygulama, App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu uygulamayı çok önemsiyoruz ve tüm vatandaşlarımızın kullanmasını arzu ediyoruz' dedi.