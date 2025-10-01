CHP'nin katılmadığı TBMM'nin 28. dönem 4. yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'yi birlikte kurduğu DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu ile biraraya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ve MHP'li milletvekillerinin bulunduğu, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile DEM Parti'li milletvekillerinin olduğu masaları da ayrı ayrı ziyaret etti. Dem Parti Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı nazik davranışları fotoğraf karelerine de yansıdı.

Resepsiyonda gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını da cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hâlâ F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Partililerle kurduğu diyalog dikkatlerden kaçmadı, fotoğrafları yansıdı....



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mermerli Salon'da, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.