CHP yönetimini 'yolsuzluk' gerekçesiyle eleştirdiği için ihraç istemiyle disipline sevk edilen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'nden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, bugün düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılan vekillere rozetlerini taktı.

ANKARA (İGFA) - AK Parti, Meclis'teki milletvekili sayısını 3 yeni katılımla 275'e yükseltti.

Katılım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan isimlere rozetlerini takarak, 'Kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyenlere açıktır. Saflarımızı sıklaştırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola devam edeceğiz' dedi.

HASAN UFUK ÇAKIR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM DURDU

Törene katılan milletvekilleri arasında, CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu yer aldı. Çakır, parti rozetini taktıktan sonra yaptığı konuşmada, 'İki başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, biri de Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Kendisine selam duruyorum' diyerek kendisine olan bağlılığını dile getirdi.

Milletvekili Çakır ile birlikte Anamur Çarıklar Belediyesi eski Başkanı Mehmet İlker Özen de AK Parti'ye geçti.

AK Parti, yeni katılımlarla TBMM'deki gücünü artırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin genişleyen ailesiyle çalışmalarını güçlendireceklerini vurguladı.