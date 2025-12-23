TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya'daki görev süresi 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay daha uzatıldı. AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, tezkerenin askeri değil, stratejik ve tarihsel bir sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Libya'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Oylama sonucunda, TSK'nın Libya'daki görev süresi 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren 24 ay daha uzatılmış oldu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada, Libya tezkeresinin bir askeri yetkilendirme konusu olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Oktay, 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' şeklindeki eleştirileri anlamsız bulduklarını ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, muhalefet partilerini eleştiren Oktay, Türkiye'nin güvenlik, dış politika ve tarihsel sorumluluklarını dikkate alarak hareket ettiğini söyledi. Türkiye'nin sınır komşularının ve bölgesel gelişmelerin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, Libya ile ilişkilerin 16. yüzyıla, Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzandığını hatırlattı. Oktay, Libya'nın yaklaşık 115 yıl öncesine kadar Osmanlı Devleti ile aynı siyasi çatı altında bulunduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Trablusgarp'ta verdiği mücadelenin, Türkiye'nin Libya'daki tarihsel sorumluluğunu açıkça ortaya koyduğunu dile getirdi.

'Mavi Vatan'ın Türkiye'nin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Oktay, Türkiye'nin her zaman Libya halkının yanında durduğunu söyledi.

Görüşmelerin tamamlanması sonrasında yapılan oylamada Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis çoğunluğunun oyuyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.