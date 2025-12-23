İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son bir haftada 7 ilde düzenlediği operasyonlarda dolandırıcı, tefeci ve göçmen kaçakçılarından oluşan 7 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında 251 milyon TL'lik hareket tespit edildi.

Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı; bunlardan 42'si tutuklanırken, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. İki şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin son 5 yılda toplam 251 milyon TL'lik hesap hareketi olduğu belirlendi. Operasyonlarla, hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşların zarar görmesinin önüne geçildi.

Soruşturmalar kapsamında; Denizli'de organize iş yeri hırsızlığı, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık, İzmir'de enerji kablosu hırsızlığı, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı, Muğla'da tefecilik ile Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütü bağlantısı iddiasıyla dolandırıcılık suçlarının işlendiği tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, nakit para ve ziynet eşyası ele geçirilirken, Bakan Yerlikaya 'Vatandaşlarımızın huzurunu bozan organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek' dedi.