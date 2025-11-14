TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki deprem bölgesinde engellilik konularını ele aldı. Kasapoğlu, afet sonrası engellilere yönelik yeni çözüm önerileri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelliliğin sadece bir kurumun sorumluluğu olmadığını vurgulayarak, 'Engellilikte asıl olan bireyin bağımsız yaşamı ve hayatın tüm alanlarında var olmasıdır. Eğitiminden istihdamına, sağlıktan spora, kültürden sanata kadar her alanda bireyin hayatın içinde yer alması hedefimizdir' dedi.

Kasapoğlu ve komisyon üyeleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i ziyaret ederek deprem sonrası yürütülen çalışmaları inceledi. Daha sonra Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Bölge İstişare Toplantısı'na katılan Kasapoğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya valilikler, belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

TBMM'nin resmi internet sayfasında yer alan habere göre afet sonrası bölgede birçok kişinin engelli kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, engellilerin afet durumunda karşılaştığı zorlukların ve alınabilecek önlemlerin değerlendirileceğini söyledi. Komisyonun çalışmalarının tüm toplumun sorumluluğu olduğunu belirten Kasapoğlu, 'Amacımız bu bilinci sürdürülebilir kılmak ve daha etkin hale getirmek' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kasapoğlu, TBMM çatısı altında yürütülen portal çalışmasına dikkat çekerek, 'Portal aracılığıyla engellilerin sorunları ve çözüm önerileri 86 milyon vatandaşın erişimine açık olacak ve tüm görüşler değerlendirilecektir' dedi.