Ağrı'da Taşlıçay Kaymakamlığı tarafından Ramazan ayı öncesinde duyurulan 'İftarım Sana Emanet' projesi başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında 441 üniversite öğrencisine kişi başı 4 bin TL olmak üzere toplam Ramazan yardımı öğrencilerin hesaplarına aktarıldı.

AĞRI (İGFA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen proje ile gençlerin Ramazan ayını daha huzurlu ve güven içinde geçirmesi amaçlandı. Nakdi desteklerin doğrudan öğrencilerin hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç öncülüğünde yürütülen projeye ilçe esnafı da destek verdi.

Yapılan açıklamada, katkı sunan hayırseverlere teşekkür edilerek yapılan yardımların kabul olması temennisinde bulunuldu.

Taşlıçay'da örnek bir dayanışma modeli olarak gösterilen proje, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha ortaya koyarken, projeye destek veren hayırseverler ise şöyle sıralandı:

