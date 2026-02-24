Eskişehir'de Cengiz Topel İlkokulu 2-A ve 2-D sınıfı öğrencileri ile Özel Çağdaş Okulları 2. sınıf öğrencileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yerel yönetimleri tanımak amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında belediyeleri tanımak ve yerel yönetimlerin işleyişini yakından görmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, belediyenin görevleri, alınan kararların nasıl hayata geçirildiği ve başkanın günlük çalışma programı hakkında merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

Meclis Salonu'nda gerçekleşen samimi buluşmada miniklerin heyecanı gözlerinden okunurken, Başkan Ünlüce de onların sorularını içtenlikle yanıtladı.

Renkli ve öğretici anlara sahne olan ziyarette öğrenciler, yerel yönetimlerin şehir yaşamındaki önemini yerinde gözlemledi.

Belediye meclisinin nasıl toplandığını, kararların nasıl alındığını öğrenen çocuklar, demokrasi kültürünün temel taşlarını küçük yaşta deneyimleme şansı yakaladı.

Öte yandan Özel Çağdaş Okulları 2. sınıf öğrencileri de Başkan Ünlüce'yi makamında ziyaret etti. Yerel yönetimler ünitesi kapsamında gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler, belediyenin şehir için yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkanlık makamını yakından görmenin mutluluğunu yaşayan minikler, sorularıyla keyifli bir sohbet ortamı oluşturdu.

Geleceğin bilinçli bireyleri olma yolunda önemli bir adım atan öğrenciler için bu ziyaret, hem öğretici hem de unutulmaz bir deneyim olarak hafızalara kazındı.